Internacional

Correos vinculan a Musk y Epstein tras desclasificación en EUA

Mensajes revelados por el Departamento de Justicia muestran intercambios entre Elon Musk y Jeffrey Epstein en 2012, sin pruebas de delitos ni visita a la isla

Un intercambio de correos electrónicos entre el magnate Elon Musk y el financiero Jeffrey Epstein fue revelado este viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de una desclasificación masiva de documentos relacionados con el caso del fallecido pederasta.

En uno de los mensajes, Musk pregunta a Epstein: “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”, según consta en los archivos difundidos oficialmente.

Mensajes de 2012

En un correo previo, Epstein consultó cuántas personas viajarían para preparar el helicóptero con destino a su isla privada.

Musk respondió que serían únicamente “Talulah y yo”, en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que contrajo matrimonio con el empresario en dos ocasiones.

El intercambio, fechado en 2012, confirma que existió comunicación entre ambos, aunque no aclara si Musk llegó a visitar la isla asociada a múltiples acusaciones de abuso y tráfico sexual de menores.

Negativa del empresario

Musk ha declarado públicamente que Epstein “intentó acercarse” a él, pero ha negado de forma tajante haber visitado la isla, asegurando que cualquier insinuación en ese sentido es “categóricamente falsa”.

Aunque el nombre del dueño de Tesla y SpaceX ha aparecido anteriormente en documentos vinculados a Epstein, las autoridades han reiterado que no existe evidencia ni acusaciones directas que lo relacionen con los delitos del financiero, por lo que el caso se mantiene en el ámbito de la polémica pública.

Desclasificación masiva de archivos

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, informó que fueron publicados alrededor de tres millones de páginas y miles de documentos, incluyendo cerca de 180 mil imágenes, relacionadas con Epstein, y aseguró que el material no será censurado.

La difusión responde a una obligación legal derivada de una ley promovida por el Congreso estadounidense, con el objetivo de transparentar los detalles de los crímenes de Epstein, quien fue condenado por pagar por sexo con una menor y se suicidó en prisión en 2019, mientras enfrentaba cargos más graves por tráfico sexual de menores.


