Coahuila

Coahuila, tercero nacional en empleo formal en enero

Coahuila generó 11 mil 477 empleos en enero, pese a recortes en el sector automotriz; ferias laborales y diversificación impulsaron la recuperación

A pesar de la pérdida aproximada de 2 mil 500 empleos en sectores específicos, Coahuila se colocó durante enero como el tercer estado del país con mayor generación de empleo formal, al registrar 11 mil 477 nuevos puestos de trabajo afiliados al IMSS, de acuerdo con cifras oficiales.

El dato resulta relevante en un contexto nacional adverso, ya que durante el mismo mes a nivel país se reportó una pérdida superior a 8 mil empleos, mientras que entidades con fuerte perfil industrial enfrentaron recortes derivados de ajustes en cadenas productivas y reacomodos empresariales.

En Coahuila, los movimientos laborales se concentraron principalmente en empresas del sector automotriz como General Motors y algunas de sus proveedoras, lo que derivó en despidos temporales; sin embargo, la colocación de trabajadores en otras industrias permitió compensar la caída, manteniendo al estado entre los líderes nacionales en empleo formal.

Durante las primeras semanas del año, se realizaron jornadas y ferias de empleo en distintas regiones, con miles de vacantes ofrecidas en sectores como manufactura, servicios, logística y comercio, lo que facilitó la reincorporación de personas que habían perdido su fuente laboral.

Tan solo en enero se llevaron a cabo 17 jornadas de empleo en todo el estado, además de una feria regional en la zona sureste con más de 2 mil vacantes, mientras que para febrero se prevé un evento similar en Torreón, lo que apunta a un primer trimestre con saldo positivo en generación de empleo.

Especialistas en temas laborales señalan que el comportamiento del mercado de trabajo en Coahuila refleja una mayor capacidad de absorción de mano de obra, incluso en escenarios de ajuste, debido  a la diversificación de su planta productiva y a la demanda constante de personal calificado.

