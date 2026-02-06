Podcast
iran_eua_conversaciones_600e067f99
Internacional

Irán ve avance en diálogo con Estados Unidos; pacta nueva reunión

Teherán calificó como positivo el primer contacto indirecto con Washington sobre su programa nuclear. Aunque persiste la desconfianza, ambos seguirán negociando

  • 06
  • Febrero
    2026

El gobierno de Irán consideró como “un buen comienzo” la ronda de conversaciones indirectas sostenidas este viernes con Estados Unidos en Mascate, Omán, en medio de un clima regional marcado por tensiones militares y desconfianza mutua.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, declaró a la televisión estatal que el diálogo abrió una puerta para futuras discusiones.

“Es un buen comienzo”, afirmó tras concluir los intercambios.

Las pláticas se realizaron a través del canciller omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, quien fungió como intermediario entre Araqchí y representantes estadounidenses, entre ellos el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Aún sin fecha para la siguiente ronda

Aunque las partes acordaron continuar el proceso, el diplomático iraní explicó que todavía deben consultarlo con sus respectivos gobiernos antes de fijar un nuevo encuentro.

“Después de ocho meses turbulentos y la guerra con Israel, existe una gran desconfianza que es un obstáculo en las negociaciones”, reconoció Araqchí, aunque añadió que “si Estados Unidos mantiene este enfoque, podríamos avanzar hacia un marco de diálogo en las próximas conversaciones”.

Agenda en disputa

Las posturas siguen alejadas. Washington pretende que las conversaciones incluyan el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y el respaldo a grupos como Hamás, Hizbulá y los hutíes de Yemen.

Teherán, en cambio, busca limitar el diálogo exclusivamente al tema nuclear.

Las negociaciones ocurren mientras el presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado advertencias de una posible acción militar y ha ordenado el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate en la región del golfo Pérsico.


Comentarios

Etiquetas:
