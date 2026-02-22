¿Violencia en Guadalajara hace peligrar partidos del Mundial?

Este domingo la ciudad de Guadalajara se convirtió en el foco de violencia después de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", por lo que la prensa internacional comenzó a especular sobre las posibles consecuencias de cara al Mundial 2026.

Pues cabe recordar que la capital tapatía será una de las tres sedes de México para la Copa del Mundo, además de que contará con partidos de repechaje, pero después de que se activara un "código rojo", las dudas sobre si la ciudad seguirá siendo factible para albergar partidos del Mundial comenzaron a hacerse presentes.

Hasta el momento, la FIFA no ha lanzado un comunicado respecto a lo que sucedió en Jalisco; sin embargo, la preocupación por los partidos de repechaje, los cuales se disputarán en marzo, y la actual situación de la ciudad sí generan una preocupación, esto de acuerdo a Claro Sport.

El organismo rector del balompié mundial informó hace unos meses que el Estadio Akron tendrá dos partidos para comenzar con la fiebre mundialista. Ahora, se estará al pendiente de la respuesta de la FIFA.

¿Qué partidos de repechaje tiene programados Guadalajara?

Previo al Mundial, el Estadio Akron será sede de dos partidos de repechaje, los cuales definirán a la última selección clasificada.

Se trata del juego Nueva Caledonia vs. Jamaica, programado para el 26 de marzo, y el República Democrática del Congo contra el ganador del partido antes mencionado, partido del cual el vencedor tendrá su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Los juegos del Mundial y las selecciones que tendrán sede en Guadalajara

11 de junio de 2026: República de Corea vs. Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia (Grupo A)

18 de junio de 2026: México vs. República de Corea (Grupo A)

23 de junio de 2026: Colombia vs. Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo (Grupo K)

26 de junio de 2026: Uruguay vs. España (Grupo H)

Colombia y Corea del Sur tendrán sus campamentos en Guadalajara; los cafetaleros en la Academia AGA, ubicada en Zapopan, y los surcoreanos estarán en Verde Valle, donde entrenan las Chivas.

