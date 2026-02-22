Podcast
Nacional

Sheinbaum pide calma tras abatimiento de 'El Mencho'

La presidenta llamó a mantener la calma después del operativo en el que murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes y que derivó en bloqueos y reacciones violentas

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población pidiendo mantener la calma después de que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuera abatido y se registraran bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas en el país.

A través de sus redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".

"Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó la Sheinbaum.

Sheinbaum también indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

Del mismo modo, hizo un reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. 

"El Mencho" era uno de los criminales más buscados tanto por México como por Estados Unidos, quienes ofrecían una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.


