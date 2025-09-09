Cerrar X
Descubren fraude fiscal de 200 mdd en Ecuador

Aparentemente 1,600 sociedades declaraban 5,000 dólares de ingresos cuando producían al menos 20 veces más de la cantidad reportada

  • 09
  • Septiembre
    2025

El estatal Servicio de Rentas Internas de Ecuador informó que se detectó un aparente nuevo esquema de fraude fiscal, el cual, alcanzaría los 200 millones de dólares por parte de 1,600 sociedades que habrían declarado ingresos considerablemente inferiores a los registrados en la facturación electrónica.

El sistema de verificación de la administración tributaría descubrió que las empresas, en sus declaraciones de Impuesto a la Renta del período fiscal 2024, aparentemente ingresaron un máximo de 5,000 dólares, cuando en realidad realizaron transacciones entre los 100,000 y los 12 millones de dólares.

"Esto evidencia una intención de aparentar formalidad para pasar desapercibidos y reducir de manera indebida el pago de sus impuestos", explicó el SRI en un comunicado.

Las entidades involucradas fueron notificadas para que revisen y rectifiquen sus declaraciones aportando "cifras reales". En caso de no hacerlo, se incluirá el pago del impuesto omitido, los intereses respectivos y un recargo del 20% sobre el valor determinado.


