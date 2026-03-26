Designa Argentina al CJNG como organización terrorista

El Gobierno de Argentina anunció la designación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, una decisión que implica nuevas medidas legales y financieras contra una de las estructuras criminales más relevantes de México.

La determinación fue dada a conocer por la oficina del presidente Javier Milei, como parte de una estrategia alineada con compromisos internacionales en materia de combate al terrorismo y su financiamiento.

¿Qué implica declarar terrorista al CJNG?

Con esta medida, el CJNG fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia argentino.

Esta inclusión permite aplicar sanciones financieras, bloqueos y restricciones operativas que buscan limitar la capacidad de acción del grupo, así como evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado para actividades ilícitas.

Además, refuerza la cooperación internacional con países que ya han tomado decisiones similares frente a organizaciones criminales de alto impacto.

La decisión del gobierno argentino marca un posicionamiento en la lucha contra el crimen organizado transnacional y fortalece la coordinación con otros países en materia de seguridad.

También abre la puerta a una mayor vigilancia sobre operaciones financieras y posibles vínculos internacionales del CJNG, en un contexto donde los grupos criminales han ampliado su alcance más allá de sus territorios de origen.

La inclusión en el listado de organizaciones terroristas coloca al CJNG bajo un marco legal más estricto, con implicaciones directas en su capacidad de operación fuera de México.

Comunicado oficial del gobierno





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