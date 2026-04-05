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Internacional

Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa

La solicitud fue hecha por la Casa Blanca, retomando la propuesta que Trump planteó en 2025 para reconvertir este emblemático destino turístico en San Francisco

  • 05
  • Abril
    2026

La Casa Blanca pidió el pasado viernes una asignación de $152 millones de dólares con el objetivo de reactivar la antigua prisión de Alcatraz, retomando así la propuesta que el presidente Donald Trump planteó el año pasado para reconvertir este emblemático destino turístico de la Bahía de San Francisco.

La petición forma parte de un proyecto presupuestario divulgado para financiar al gobierno durante el año fiscal 2027. Este tipo de iniciativas suele ser considerado por el Congreso más como una orientación que como una decisión definitiva de gasto.

Dentro del plan, se contempla destinar recursos a la Oficina Federal de Prisiones para cubrir los costos iniciales de la rehabilitación de Alcatraz, con la intención de transformarla en una instalación penitenciaria moderna y de alta seguridad. La cárcel fue clausurada en 1969 y, desde entonces, ha sido administrada por el Servicio de Parques Nacionales.

En mayo, Trump anunció a través de redes sociales que instruyó a la Oficina de Prisiones, al Departamento de Justicia y a otras agencias federales a reabrir una versión ampliada y renovada de Alcatraz, destinada a recluir a los criminales más peligrosos del país.

Inaugurada en 1934, Alcatraz se ganó la reputación de ser una de las prisiones más seguras de Estados Unidos gracias a su ubicación insular, las bajas temperaturas del agua y sus fuertes corrientes. Aunque no se reportaron fugas exitosas de manera oficial, cinco reclusos fueron registrados como desaparecidos y se presume que murieron ahogados.

Antes de su cierre, albergó a figuras delictivas de alto perfil, como Al Capone y James “Whitey” Bulger. Según la propia Oficina de Prisiones, la clausura se debió principalmente a los elevados costos de operación, que eran casi tres veces superiores a los de otras cárceles federales.


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