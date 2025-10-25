Despegan dos aviones del Ejército para evacuar a niños gazatíes

Dos aviones del Ejército del Aire español despegaron este sábado desde la base de Torrejón de Ardoz con destino a Jordania, en una misión humanitaria destinada a evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que recibirán tratamiento médico especializado en España.

El operativo, coordinado por el Ministerio de Defensa, incluye un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 con cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Las aeronaves cuentan con personal médico especializado que garantizará la atención y seguimiento en vuelo durante el traslado de los menores.

Esta acción se enmarca en las operaciones humanitarias impulsadas por el Gobierno español para asistir a la población infantil afectada por el conflicto en Gaza.

Durante el verano de 2024, España ya había realizado una operación similar en la que 13 niños gazatíes fueron trasladados junto a sus familiares para recibir atención médica.

En otra misión previa del mismo año, un A400M viajó a El Cairo para evacuar a 15 menores palestinos con enfermedades derivadas de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

El Ministerio de Defensa destacó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que ambas aeronaves ya se encuentran en vuelo rumbo a Jordania y reafirmó el compromiso de España con las misiones humanitarias internacionales, especialmente aquellas orientadas a proteger la salud y el bienestar de los niños afectados por la guerra.

