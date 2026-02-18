Más de 10,000 casos por sarampión y 31 fallecidos en México

La crisis sanitaria por el brote de sarampión en México ha alcanzado un nuevo máximo esta semana. Según los datos más recientes de la Secretaría de Salud (SSA), el país ya suma 10,085 casos confirmados desde enero del año pasado, consolidándose como uno de los principales epicentros de la enfermedad en el continente americano.

El reporte del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas destaca que, solo en la última semana, se integraron tres nuevos contagios al registro oficial. Con estas cifras, México supera por más del triple a Estados Unidos, que hasta el momento reporta 3,190 casos.

Infancia: El sector más vulnerable

La distribución epidemiológica revela una tendencia preocupante en la población infantil. El grupo de menores de 1 a 4 años encabeza la lista con 1,456 contagios, seguido por el rango de 5 a 9 años con 1,221 casos.

Geográficamente, el brote se concentra con mayor fuerza en los estados de Jalisco, Chihuahua y Chiapas. No obstante, la situación en Chihuahua es particularmente crítica: de las 31 defunciones confirmadas a nivel nacional, 21 han ocurrido en dicha entidad federativa.

Alerta en el INE tras contagio de trabajador

La propagación del virus ha alcanzado a instituciones públicas. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó este miércoles que uno de sus colaboradores resultó positivo a sarampión. Ante este escenario, el organismo implementó protocolos de emergencia, restringiendo la labor presencial durante los próximos cinco días únicamente a personal con funciones estrictamente indispensables.

Como medida de choque, el INE llevará a cabo este jueves una jornada intensa de vacunación en su sede de la Ciudad de México, dirigida específicamente a trabajadores de 49 años o menos que no cuenten con su esquema completo.

Gobierno descarta desabasto de vacunas

Pese al incremento de las cifras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en su conferencia matutina que el Estado posee los recursos necesarios para frenar el avance de la enfermedad. La mandataria informó que ya se han aplicado más de 16 millones de dosis y que el inventario nacional cuenta con 27 millones adicionales.