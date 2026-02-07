Migrante golpeado por ICE sobrevive con severos daños a su cabeza

Alberto Castañeda Mondragón, el mexicano que sufrió fracturas en el cráneo por golpiza a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuenta que su memoria estaba tan afectada después que en un primer momento no podía recordar que tenía una hija y aún lucha por recuperar momentos entrañables como la noche en que le enseñó a bailar.

Pero la violencia que sufrió el mes pasado en Minnesota mientras estaba detenido está grabada en su maltrecho cerebro. Recuerda a los agentes del ICE sacándolo del auto de un amigo el 8 de enero frente a un centro comercial en St. Paul, tirándolo al piso y esposándolo, y luego golpeándolo y dándole en la cabeza con una porra de acero. Recuerda que lo arrastraron a una camioneta y lo llevaron a un centro de detención, donde, según su relato, lo volvieron a golpear.

También recuerda la sala de emergencias y el intenso dolor de las ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales que pusieron en peligro su vida.

“Comenzaron a golpearme de inmediato cuando me arrestaron”, contó el migrante mexicano esta semana a The Associated Press.

Gravedad de las lesiones y vigilancia constante en hospital

Castañeda Mondragón, de 31 años, está entre un número desconocido de detenidos por motivos migratorios que, a pesar de evitar la deportación durante la campaña del gobierno del presidente Donald Trump, han sufrido lesiones duraderas tras encuentros violentos con agentes del ICE. Su caso es una de las denuncias por uso excesivo de la fuerza que, por el momento, el gobierno federal ha rechazado investigar.

Resultó tan gravemente herido que pasó días desorientado en el Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC), donde efectivos de ICE lo vigilaban constantemente.

Versión de los agentes y contradicciones médicas

Los agentes contaron a las enfermeras que Castañeda Mondragón “se lanzó intencionalmente de cabeza contra una pared de ladrillos”, una versión que sus cuidadores cuestionaron de inmediato. Una tomografía computarizada mostró fracturas en la parte delantera, trasera y en ambos lados del cráneo, lesiones que según dijo un médico a la AP no eran compatibles con una caída.

“Nunca hubo una pared”, dijo Castañeda Mondragón, recordando cómo los agentes del ICE lo golpearon con la misma barra de metal utilizada para romper las ventanas del vehículo en el que estaba. Más tarde la identificó como un ASP, una porra telescópica que suelen llevar las fuerzas de seguridad.

Los manuales de formación y las políticas de uso de la fuerza por parte de la policía en Estados Unidos establecen que esa porra puede usarse para golpear los brazos, las piernas y el cuerpo. Golpear la cabeza, el cuello o la columna vertebral se considera una acción potencialmente letal.

“La única ocasión en la que se puede golpear a una persona en la cabeza con cualquier tipo de porra es cuando la persona representa la misma amenaza que permitiría el uso de un arma de fuego: una amenaza letal para el agente u otros”, dijo Joe Key, exteniente de policía de Baltimore.

Detención y golpiza continua en centro de ICE

Una vez que fue llevado a un centro de detención de ICE en Ft. Snelling, en los suburbios de Minneapolis, Castañeda Mondragón dijo que los agentes reanudaron la golpiza. Al darse cuenta de que estaba gravemente herido, les suplicó que pararan, pero “se rieron de mí y me golpearon de nuevo”.

“Eran personas muy racistas. Nadie los insultó, ni yo ni la otra persona con la que me detuvieron. Era su carácter, su racismo hacia nosotros, por ser inmigrantes”, relató.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de ICE, no respondió a repetidas solicitudes de comentarios durante las últimas dos semanas acerca de las lesiones de Castañeda Mondragón.

Declaraciones legales y situación migratoria

El agente de deportación de ICE William J. Robinson indicó en una declaración judicial que Castañeda Mondragón “tenía una lesión en la cabeza que requería tratamiento médico urgente”. Ingresó legalmente a EUA en marzo de 2022 con visa de trabajo, pero la agencia determinó que había excedido la duración. Un juez federal dictaminó más tarde que su detención había sido ilegal y ordenó su liberación.

Tras recibir el alta el 27 de enero, enfrenta una larga recuperación, no puede trabajar y depende de apoyos comunitarios.

“Soy tu hija”, le recordó su hija de 10 años por teléfono, tratando de reavivar recuerdos que su cerebro ha borrado. “Todos estos momentos, realmente, para mí, se han olvidado", señaló Castañeda Mondragón.

Ahora depende de ayudas para alimentación, alojamiento y atención médica. Aun así, espera quedarse en EUA y algún día volver a mantener a sus seres queridos.

Cada día, Castañeda Mondragón vive con el temor de ser detenido nuevamente. “Te quedas con la pesadilla de ir a trabajar y que te detengan”, dijo.

Aun así, reconoce la oportunidad de seguir adelante:

“Es una suerte inmensa haber sobrevivido, poder estar en este país de nuevo, poder sanar y tratar de seguir adelante. Para mí, es la mayor suerte del mundo”.

