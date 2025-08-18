Cerrar X
Internacional

'El Mayo' Zambada se declarará culpable en EUA para evitar juicio

Ismael 'El Mayo' Zambada, se declararía culpable el 25 de agosto en Estados Unidos luego de llegar a un acuerdo con los fiscales para evitar ir a juicio

Ismael “El Mayo” Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa y uno de los capos más influyentes en la historia del narcotráfico en México, se declararía culpable este lunes 25 de agosto ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York, según registros judiciales.

La audiencia está programada para las 12:00 horas y será presidida por el juez Brian Cogan, quien previamente ha llevado casos de alto perfil relacionados con el narcotráfico, incluyendo el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La declaración de culpabilidad sería parte de un acuerdo negociado con fiscales federales para evitar ir a juicio. Este convenio implicaría que el gobierno de Estados Unidos no buscará la pena de muerte contra Zambada, lo que abre la posibilidad de una sentencia reducida.

Fuentes cercanas al caso señalan que Zambada podría incluso convertirse en testigo colaborador, lo que representaría un giro e la lucha contra el crimen organizado. Su testimonio podría tener un impacto significativo en futuros juicios contra otros miembros del Cártel de Sinaloa o de organizaciones aliadas, revelando redes y operaciones que han operado durante décadas con alcance internacional.

Ismael Zambada ha sido durante años una figura esquiva para la justicia. A diferencia de otros líderes del narcotráfico que han sido capturados, extraditados o abatidos, “El Mayo” logró mantenerse en libertad por más de cuatro décadas, operando desde la clandestinidad con un perfil bajo pero con gran poder dentro del crimen organizado.


