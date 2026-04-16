Cuba se dice lista ante eventual ataque de Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró este jueves que su país se encuentra preparado para responder a una eventual agresión militar por parte de Estados Unidos, al tiempo que reiteró el carácter socialista del sistema político cubano, en el marco del 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos.

“El contexto actual es complejo y exige estar listos frente a amenazas importantes, incluida una agresión militar”, expresó el mandatario.

Díaz-Canel subrayó que su gobierno no busca un conflicto armado, pero consideró indispensable estar preparados.

“No la deseamos, pero tenemos la responsabilidad de prevenirla y, si llega a ocurrir, vencerla”, dijo durante un acto celebrado en La Habana, donde miles de personas conmemoraron la victoria en Playa Girón.

Entre el 15 y el 19 de abril de 1961, cerca de 1,400 exiliados cubanos, apoyados y entrenados por la CIA, desembarcaron en la isla con el objetivo de derrocar al gobierno de Fidel Castro, sin lograr su propósito.

Esta operación se produjo después de que el gobierno cubano impulsara una reforma agraria y llevara a cabo un amplio proceso de nacionalización de propiedades y empresas estadounidenses.

El presidente cubano también criticó lo que calificó como una narrativa engañosa sobre la situación del país: “Se ha promovido una visión cínica que presenta a Cuba como un estado fallido; no somos un estado fallido, la realidad es que somos un estado bajo asedio”, afirmó.

Finalmente, reiteró la permanencia del modelo político de la isla: “Seguimos siendo una revolución socialista frente al propio imperio”, concluyó.

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