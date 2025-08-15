Cerrar X
AP_25227760243355_0913318e2f
Internacional

El Salvador amplía plazos de detención de arrestados en excepción

El fiscal general Rodolfo Delgado sostuvo que esta extensión permitirá realizar investigaciones más completas, recabar pruebas sólidas y garantizar las condenas

  • 15
  • Agosto
    2025

 El Congreso salvadoreño aprobó el viernes reformas a la ley contra el crimen organizado que permiten que las personas arrestadas durante el régimen de excepción sigan detenidas por dos años más mientras la Fiscalía investiga y presenta las acusaciones penales.

Las reformas, presentadas por el gobierno, fueron aprobadas con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. Los dos legisladores de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la diputada del conservador partido VAMOS, votaron en contra.

El fiscal general Rodolfo Delgado sostuvo que esta extensión permitirá realizar investigaciones más completas, recabar pruebas sólidas y garantizar las condenas contra estructuras del crimen organizado.

En julio de 2023 el Congreso aprobó una reforma para procesar en grupo a los pandilleros capturados durante el régimen de excepción en un plazo de 24 meses que vence el 25 de agosto. El gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó una extensión de 24 meses y después de escuchar al fiscal general, se acordó además que cuando se considere necesario se podría ampliar por otros 12 meses.

Guatemala captura a cinco mexicanos y un salvadoreño con droga

Las modificaciones permitirán agrupar los procesos penales contra detenidos bajo el régimen de excepción según “clicas” (grupos) o “canchas” (territorios), en un intento de reducir los trámites judiciales para emitir pronunciamientos en conjunto y no por persona.

El estado de excepción suspende derechos fundamentales, como el de asociación o el de tener acceso a un abogado cuando se es detenido, como parte de la política de mano dura del gobierno de Bukele contra las pandillas.

El fiscal Delgado explicó que en este periodo han podido solicitar los agrupamientos de los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS.13) en 230 organizaciones criminales y de la Pandilla Barrio 18 en 295 organizaciones, para juzgarlos en grupos.

Pero explicó que “esa gran cantidad de gente no se va a juzgar en una o dos semanas, tiene que pasar un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que atañen a cada uno de ellos y que posteriormente emitan las sentencias que conforme a la ley corresponden”.

Avala El Salvador la reelección presidencial indefinida

Durante el debate la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, aseguró que las reformas “son un reflejo de la incapacidad para impartir justicia”.

“Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos y, como no lo han hecho a tiempo, la Asamblea le tiene que hacer el favor a la Fiscalía”, afirmó Ortiz.

Según el Ministerio Público, 88.750 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados y de acuerdo con las reformas serán vinculados a 600 procesos judiciales, la mayoría por el delito de agrupación ilícita. De ellos más del 90% están en prisión sin condena firme.

Además, más de 8.000 personas han sido liberadas tras su detención en el estado de excepción debido a que nunca se pudo establecer su vínculo con estructuras criminales.

AP25227760243355.jpg

En 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró terroristas a las pandillas —incluyendo la Mara Salvatrucha y Barrio 18— y a quienes las apoyen o financien.

Después de que en marzo de 2022 el Congreso aprobó el régimen de excepción se han hecho reformas al Código Penal para convertir en delito formar parte de pandillas, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir penas de hasta 60 años de prisión.

También se reformó la Ley Penal Juvenil para establecer que cuando los delitos hayan sido cometidos por pandilleros, el máximo podrá ser de hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos y hasta 10 años cuando un menor ya haya cumplido 12 años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Pide_diputado_revisar_a_fondo_reforma_electoral_advierte_riesgos_2e37dda40f
Pide diputado revisar a fondo reforma electoral, advierte riesgos
EH_UNA_FOTO_2025_08_15_T122630_440_0c72cd008b
Piden Módulos fijos del INE en Cinco Manantiales y Carbonífera
EH_UNA_FOTO_2025_08_15_T115329_522_c2e989ba86
Tiroteo en mezquita en sur de Suecia deja un muerto y un herido
publicidad

Últimas Noticias

AP_25228489341058_cbd2b46370
Once muertos y 130 heridos en incendio en planta industrial rusa
Desnutricion_en_Gaza_250_muertos_108_son_ninos_de1040a4b9
Superan los 250 muertos por desnutrición en Gaza
48a9f940_2619_4535_979b_455fa63772fe_74ab567f58
Gran arranque del Ramos Fest 2025 en la Plaza Principal
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×