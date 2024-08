Elon Musk 'acepta' formar parte del gabinete de Donald Trump

El candidato republicano, Donald Trump, podría tomar en cuenta a Elon Musk para un puesto en su gabinete o de asesor, en caso de ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y si el dueño de X y Tesla acepta.

Por su parte, Musk, a través de su cuenta de X, respondió: "Estoy dispuesto a servir".

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0