Internacional

Empresarios piden reembolso a EUA por cancelación de aranceles

A pesar de la contundencia del fallo, los magistrados guardaron silencio sobre el destino del dinero ya recaudado, cifra que ascendería hasta los $175,000 mdd

  • 20
  • Febrero
    2026

En una decisión histórica que redefine los límites del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó este viernes los aranceles masivos impuestos por el presidente Donald Trump, dictaminando que el mandatario carece de la facultad para "imponer aranceles ilimitados unilateralmente y cambiarlos a su antojo".

La sentencia establece que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no autoriza explícitamente al presidente a recaudar aranceles, lo que convierte a los miles de millones de dólares en cuotas recolectadas hasta ahora en "cobros ilegales".

La pregunta de los $175,000 millones

A pesar de la contundencia del fallo, los magistrados guardaron silencio sobre el destino del dinero ya recaudado, cifra que ascendería hasta los $175,000 millones de dólares que deberían ser reembolsados.

Debido a esto, la Corte de Comercio Internacional (CIT) prepara un tribunal especial para atender todos los procesos de reclamación que lleguen sobre este hecho.

"Estamos hablando de más de 20 millones de entradas aduaneras y más de 300,000 importadores afectados. La complejidad es abrumadora", señaló Luis Arandia, abogado especialista en aduanas.

Trump

¿Cuánto podrían tardar los reembolsos?

Para las empresas y los consumidores, la palabra clave es paciencia, pues aunque compañías como Costco, Revlon y Bumble Bee Foods ya habían iniciado acciones legales preventivas para asegurar sus reembolsos, los expertos advierten que se estima que el proceso de devolución podría tardar entre 12 y 18 meses, y en algunos casos, varios años de litigio.

Además, en caso de que este reclamo proceda, los reembolsos irán directamente a los importadores que pagaron originalmente y no al ciudadano común. Aunque una victoria empresarial en la CIT podría derivar en una baja de precios en el retail.

Ya ocurrió antes

Esta no es la primera vez que ocurre; en 1998, tras declararse inconstitucional un impuesto a los exportadores, la CIT facilitó un proceso masivo de reclamación.

El juez Brett Kavanaugh, en su opinión disidente, advirtió que el proceso será un "caos" (un mess) para el Tesoro de los EUA, especialmente porque muchos importadores ya trasladaron esos costos a los consumidores finales.


