espana_turismo_record_a3d602d401
Internacional

España rompe récord histórico de turismo internacional en 2025

España registró casi 96.8 millones de turistas extranjeros el año pasado, la cifra más alta de su historia. El gasto también marcó récord

  • 03
  • Febrero
    2026

España cerró el año pasado con un máximo histórico en la llegada de turistas internacionales al recibir cerca de 96.8 millones de visitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dicha cifra representó un aumento de 3.2% respecto al año previo.

Con este resultado, el país suma tres años consecutivos superando sus propios registros desde el periodo previo a la pandemia.

El gasto turístico también marca récord

El dinamismo no solo se reflejó en las llegadas. Entre enero y diciembre, los viajeros extranjeros gastaron alrededor de 134 mil 700 millones de euros, un alza de 6.8% frente al ejercicio anterior, informó el Ministerio de Turismo.

La dependencia destacó que este crecimiento forma parte del objetivo de avanzar hacia un modelo “más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad”.

Cataluña, Baleares y Canarias lideran

Cataluña encabezó la lista de destinos con mayor afluencia al concentrar cerca de 20.1 millones de turistas. Detrás se ubicaron las Islas Baleares y las Canarias, dos de los polos vacacionales más importantes del país.

Por nacionalidad, la mayor parte de los viajeros procedió del Reino Unido, Francia y Alemania, mercados clave para la industria turística española.

españa-turismo.jpg

Impacto económico y retos urbanos

El turismo representa alrededor del 12.6% del Producto Interno Bruto de España y coloca al país entre los mayores generadores de ingresos del sector a escala mundial.

Sin embargo, el repunte ha intensificado la presión sobre el alojamiento en grandes ciudades, donde el aumento de rentas temporales ha generado tensiones con residentes locales por el encarecimiento de la vivienda.


