Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en lo que Naciones Unidas señaló que será el primer evento de su tipo.

Y es que, el próximo lunes, cuando la esposa de Donald Trump tome asiento en la silla del presidente, “será la primera vez que una primera dama, o un primer caballero, para el caso, haya presidido una reunión del Consejo de Seguridad”, declaró el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Estados Unidos asume en marzo la presidencia rotatoria del consejo, integrado por 15 miembros, y la oficina de la primera dama indicó que la reunión que presidirá “destacará el papel de la educación en el avance de la tolerancia y la paz mundial”.

Esto también toma relevancia debido a que Melania ha convertido a los niños en zonas de conflicto en uno de sus temas emblemáticos.

Una muestra de ello es que, en 2025, escribió una carta a Vladímir Putin antes de una cumbre con Trump y posteriormente anunció que el esfuerzo había permitido que un grupo de niños desplazados por la guerra entre Rusia y Ucrania se reuniera con sus familias.

En cuanto a la importancia de que Melania Trump presida la reunión del Consejo de Seguridad, Dujarric lo calificó como “una señal de la importancia que Estados Unidos le da al Consejo de Seguridad y al tema”.

Cualquier país que ostente la presidencia del consejo durante el mes puede elegir el tema de algunas reuniones emblemáticas.

Dujarric señaló que la directora de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, informará al Consejo de Seguridad a nombre del secretario general en la reunión del lunes, presidida por la primera dama y titulada oficialmente “Niños, tecnología y educación en conflictos”.

Esta noticia se da a conocer en momentos en los que Trump ha criticado a la ONU, asegurando en repetidas ocasiones que el órgano mundial no ha estado a la altura de su potencial.

Además, Trump ha retirado a EUA de varios organismos de la ONU, entre ellos la Organización Mundial de la Salud y la agencia cultural UNESCO, al tiempo que recortó fondos a decenas de otros.

Comentarios