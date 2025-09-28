Cerrar X
1f5ca3462dfe6f479fa695afd0088e9dbd90015cw_5acc8afdea
Internacional

Estampida durante mitin político en India deja 40 muertos

Las autoridades de la India elevaron a 40 la cifra de fallecidos por la estampida registrada durante un mitin del actor convertido en político Vijay

  • 28
  • Septiembre
    2025

Las autoridades de la India elevaron este domingo a 40 la cifra de fallecidos por la estampida registrada durante un mitin del actor convertido en político Vijay, en el estado de Tamil Nadu.

Los organizadores del evento enfrentan cargos criminales por presunta negligencia grave, aunque denuncian una “conspiración” en su contra.

El último balance fue presentado en rueda de prensa por el director general adjunto de la Policía de Tamil Nadu, Davidson Devasirvatham, al dar a conocer el informe preliminar de la tragedia ocurrida el sábado en la localidad de Karur.

De acuerdo con el reporte, en la zona del acto no había provisiones adecuadas de agua ni alimentos, lo que provocó desmayos entre la multitud que esperaba desde el mediodía la llegada de Vijay, quien se presentó siete horas después, pasadas las 19:00 horas.

Testigos relataron que incluso durante el discurso del actor, varias personas se desplomaron sin que el evento se interrumpiera, y acusaron que las ambulancias tuvieron problemas para acceder al recinto. El saldo de la estampida, además de los 40 muertos, incluye más de un centenar de heridos.

El gobierno estatal presentó cargos por “homicidio culposo” contra el secretario general del partido TVK, N. Anand, y otros dos dirigentes, al tiempo que ordenó una investigación judicial para esclarecer responsabilidades.

La tragedia coloca en el centro de la polémica a Vijay, de 51 años, estrella de cine y líder del recién formado TVK, que planea debutar en las elecciones estatales del próximo año.

En Tamil Nadu, los actores más populares gozan de un estatus casi divino, venerados por millones de seguidores organizados en poderosos clubes de fans que funcionan como estructuras políticas y sociales.

Durante décadas, Vijay ha cultivado en la pantalla la imagen de héroe de los desfavorecidos, papel que busca trasladar ahora a la arena política. Sin embargo, la tragedia de Karur abre un duro cuestionamiento sobre la seguridad en sus actos masivos.

Las estampidas mortales son frecuentes en la India, especialmente en contextos de aglomeraciones religiosas, festivales o mítines políticos. Factores como la densidad poblacional, infraestructuras insuficientes y la deficiente planificación de seguridad crean escenarios de alto riesgo donde cualquier incidente puede desatar un pánico incontrolable con consecuencias fatales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_28_at_4_59_01_PM_a31dbef1f2
Localizan en Guadalupe a adolescente reportada como desaparecida
Whats_App_Image_2025_09_28_at_2_05_20_PM_15b2a3fee5
Encuentra hombre ahogado en pozo de captación de Simas Torreón
EH_UNA_FOTO_2025_09_28_T134138_613_92640205bb
Trump se pronuncia tras tiroteo en iglesia de Michigan
publicidad

Últimas Noticias

donald_trump_tercera_embarcacion_c37172dd62
Anuncia Trump arancel del 100% a películas extranjeras
Whats_App_Image_2025_09_26_at_6_05_45_PM_c3c78f7c01
Rinden homenaje a donadores de órganos en Christus Muguerza
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
publicidad
×