Estampida durante mitin político en India deja 40 muertos

Las autoridades de la India elevaron este domingo a 40 la cifra de fallecidos por la estampida registrada durante un mitin del actor convertido en político Vijay, en el estado de Tamil Nadu.

Los organizadores del evento enfrentan cargos criminales por presunta negligencia grave, aunque denuncian una “conspiración” en su contra.

El último balance fue presentado en rueda de prensa por el director general adjunto de la Policía de Tamil Nadu, Davidson Devasirvatham, al dar a conocer el informe preliminar de la tragedia ocurrida el sábado en la localidad de Karur.

De acuerdo con el reporte, en la zona del acto no había provisiones adecuadas de agua ni alimentos, lo que provocó desmayos entre la multitud que esperaba desde el mediodía la llegada de Vijay, quien se presentó siete horas después, pasadas las 19:00 horas.

Testigos relataron que incluso durante el discurso del actor, varias personas se desplomaron sin que el evento se interrumpiera, y acusaron que las ambulancias tuvieron problemas para acceder al recinto. El saldo de la estampida, además de los 40 muertos, incluye más de un centenar de heridos.

El gobierno estatal presentó cargos por “homicidio culposo” contra el secretario general del partido TVK, N. Anand, y otros dos dirigentes, al tiempo que ordenó una investigación judicial para esclarecer responsabilidades.

La tragedia coloca en el centro de la polémica a Vijay, de 51 años, estrella de cine y líder del recién formado TVK, que planea debutar en las elecciones estatales del próximo año.

En Tamil Nadu, los actores más populares gozan de un estatus casi divino, venerados por millones de seguidores organizados en poderosos clubes de fans que funcionan como estructuras políticas y sociales.

Durante décadas, Vijay ha cultivado en la pantalla la imagen de héroe de los desfavorecidos, papel que busca trasladar ahora a la arena política. Sin embargo, la tragedia de Karur abre un duro cuestionamiento sobre la seguridad en sus actos masivos.

Las estampidas mortales son frecuentes en la India, especialmente en contextos de aglomeraciones religiosas, festivales o mítines políticos. Factores como la densidad poblacional, infraestructuras insuficientes y la deficiente planificación de seguridad crean escenarios de alto riesgo donde cualquier incidente puede desatar un pánico incontrolable con consecuencias fatales.

