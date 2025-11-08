Senado de EUA busca solución a cierre del gobierno tras 40 días

El primer fin de semana de sesiones en el Senado tras el inicio del cierre del gobierno federal ha concluido sin indicios de progreso, frustrando la esperanza del líder de la mayoría republicana, John Thune, de lograr una votación expedita.

El estancamiento, que se extiende por 39 días, está generando un impacto creciente y severo en todo el país: los trabajadores gubernamentales continúan sin recibir su salario, las aerolíneas reportan cancelaciones de vuelos y millones de estadounidenses enfrentan retrasos en los pagos del programa de asistencia alimentaria SNAP.

La jornada del sábado comenzó con dificultades, exacerbadas por la postura del presidente Donald Trump, quien minimizó las posibilidades de un acuerdo inminente con los demócratas. Los demócratas exigen la extensión por un año de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como "Obamacare". En una controvertida publicación en redes sociales, Trump calificó el sistema actual como "el peor sistema de salud en cualquier parte del mundo" y sugirió desviar fondos directamente a los ciudadanos para que adquieran seguros.

El senador Thune se apresuró a declarar que la propuesta de Trump no formaría parte de una solución inmediata al cierre, aunque matizó que era una discusión que "todos queremos tener". Esta visión fue secundada por otros republicanos en el pleno, quienes criticaron duramente el sistema ACA. El senador Lindsey Graham afirmó: “Les garantizo que cada día que mantenemos este sistema en su lugar es un gran día para las compañías de seguros de salud que han estado ganando literalmente como bandidos cada día del Obamacare”.

Desde la bancada demócrata, el senador Ron Wyden acogió el debate sobre las aseguradoras, pero advirtió: “eso no debería ser a costa de dejar a millones sin atención médica en enero”. La preocupación central de los demócratas se basa en que, si se permite la expiración de los subsidios, las primas de los seguros adquiridos en los mercados ACA podrían más que duplicarse el próximo año.

A falta de un acuerdo entre los líderes de ambos partidos, ha emergido una nueva propuesta de un grupo de demócratas moderados. Estos senadores están dispuestos a reabrir gran parte del gobierno —incluyendo ayuda alimentaria, programas para veteranos y el poder legislativo—, con la promesa de una futura votación sobre los subsidios de “Obamacare”, en lugar de una extensión garantizada e inmediata. La senadora demócrata Jeanne Shaheen, líder de estas negociaciones, indicó el viernes por la noche que los demócratas “necesitan otro camino a seguir” después de que los republicanos rechazaran la propuesta del líder demócrata Chuck Schumer de una extensión de un año a cambio de reabrir el gobierno.

Los moderados han estado discutiendo proyectos de ley que financiarían una parte crítica del gobierno y extenderían la financiación para el resto hasta diciembre o enero, supeditado únicamente a la promesa de una futura votación sobre la atención médica, sin garantizar que los subsidios se mantendrán.

Sin embargo, este plan enfrenta obstáculos. No está claro si el grupo de demócratas, que oscila entre 10 y 12 senadores y solo requiere cinco votos más para que los republicanos logren financiar al gobierno, sería suficiente para aprobar el acuerdo. Adicionalmente, el presidente Trump parece reacio a apoyar una extensión de los beneficios de salud, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha declinado comprometerse a celebrar una votación sobre el tema.

A pesar de que el presidente Trump ha presionado a los republicanos para que eliminen el bloqueo legislativo (filibuster) que exige 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes en el Senado, el líder Thune ha rechazado esta idea. En su lugar, Thune está considerando un paquete bipartidista que refleje el esquema de los demócratas moderados.

Este nuevo paquete bipartidista reemplazaría la iniciativa de la Cámara de Representantes, rechazada ya 14 veces por los demócratas, que solo extiende la financiación gubernamental hasta el 21 de noviembre.

Si Thune decide avanzar con la nueva legislación, los demócratas se enfrentarán a una decisión crucial: prolongar el impacto del cierre para seguir luchando por una extensión significativa y garantizada de los subsidios que expiran en enero, o votar para reabrir el gobierno basándose en la promesa incierta de que los republicanos permitirán una votación futura sobre el cuidado de la salud.

El senador Schumer enfatizó que la inacción es “negligente” porque “la gente se arruinará, perderá el seguro, se enfermará más”, y urgió a los republicanos a aceptar una extensión de un año de los subsidios antes de seguir negociando el futuro de los créditos fiscales.

