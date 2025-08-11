Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T104320_545_e661459076
Internacional

EUA transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos transfirió a México a 14 reos mexicanos sentenciados por narcotráfico, informó el Departamento de Justicia (DOJ)

  • 11
  • Agosto
    2025

El Gobierno de Estados Unidos transfirió a México a 14 reos mexicanos sentenciados por narcotráfico, medida que permitirá ahorrar alrededor de 4 millones de dólares en costos de encarcelamiento, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

En total, los presos suman 96 años de condena por delitos vinculados con la distribución de drogas en territorio estadounidense. Su traslado se realizó bajo un tratado bilateral de transferencia de reos con México, aunque el DOJ no reveló sus identidades.

“El Departamento de Justicia continuará con dichas transferencias, en seguimiento de nuestro tratado con México, para reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en nuestras prisiones federales”, declaró Matthew R. Galeotti, asistente de la fiscalía general en la División Criminal.

Los internos solicitaron su traslado y completarán sus sentencias en prisiones mexicanas, previa aprobación de las autoridades estadounidenses. El envío forma parte del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, aprobado por el Congreso de EU, que permite el regreso de reclusos a sus países de origen bajo “ciertas circunstancias”.

La cooperación en seguridad entre ambos países se ha intensificado durante las administraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Como parte de este intercambio, el Gobierno mexicano envió en febrero a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, uno de los capos más buscados por las autoridades norteamericanas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_25b668d75a
México recibió más de 8 millones de turistas en junio: Inegi
finanzas_autos_pesados_e7fd6380b9
Se desploma producción y exportación de camiones en México
0_E9_A1556_500cb22799
UANL se une a la Rodada y Carrera por la Paz 2025
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_monreal_adan_e1a995b000
Alista Sheinbaum reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto
EH_UNA_FOTO_25b668d75a
México recibió más de 8 millones de turistas en junio: Inegi
fundacion_uefa_gaza_ninos_130c7ddb52
Fundación UEFA amplía su red de ayuda humanitaria en Gaza
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×