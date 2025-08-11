EUA transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos transfirió a México a 14 reos mexicanos sentenciados por narcotráfico, medida que permitirá ahorrar alrededor de 4 millones de dólares en costos de encarcelamiento, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

En total, los presos suman 96 años de condena por delitos vinculados con la distribución de drogas en territorio estadounidense. Su traslado se realizó bajo un tratado bilateral de transferencia de reos con México, aunque el DOJ no reveló sus identidades.

“El Departamento de Justicia continuará con dichas transferencias, en seguimiento de nuestro tratado con México, para reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en nuestras prisiones federales”, declaró Matthew R. Galeotti, asistente de la fiscalía general en la División Criminal.

Los internos solicitaron su traslado y completarán sus sentencias en prisiones mexicanas, previa aprobación de las autoridades estadounidenses. El envío forma parte del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, aprobado por el Congreso de EU, que permite el regreso de reclusos a sus países de origen bajo “ciertas circunstancias”.

La cooperación en seguridad entre ambos países se ha intensificado durante las administraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Como parte de este intercambio, el Gobierno mexicano envió en febrero a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, uno de los capos más buscados por las autoridades norteamericanas.

