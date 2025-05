Expresidente de EUA agradece el apoyo tras su diagnóstico

El expresidente Joe Biden, de 82 años, agradeció el apoyo recibido tras ser diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis ósea, anunciado el 18 de mayo de 2025.

En un mensaje en X el 19 de mayo, acompañado de una foto con su esposa Jill y su gato Willow, escribió: “El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo”.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU