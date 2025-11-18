Cerrar X
0e747c9886e3319425488426e5c2db546bfbfec4w_2441854e01
Internacional

Fallecen mexicanos en Torres del Paine; hay siete desaparecidos

Dos excursionistas mexicanos murieron y otros siete turistas permanecen desaparecidos en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes

  • 18
  • Noviembre
    2025

Dos excursionistas mexicanos murieron y otros siete turistas permanecen desaparecidos en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, al sur de Chile, según confirmó este martes la Delegación Presidencial local.

La autoridad informó que, además de las víctimas fatales, una persona fue evacuada y se mantiene la búsqueda de siete visitantes cuyo paradero aún se desconoce.

El incidente ocurrió el lunes, cuando los excursionistas realizaban el circuito de trekking “O”, uno de los más exigentes del parque, en medio de nevadas y vientos intensos que se presentaron de manera repentina.

El primer fallecido, un hombre, fue encontrado el lunes dentro del parque, mientras que la mujer murió este martes durante su evacuación hacia el Campamento Perros, detalló el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Francisco Ruiz.

Ambos viajaban con una tercera persona que también está desaparecida.

El grupo se encontraba en el sector de Los Perros, cerca del Paso John Gardner, una zona conocida por su clima inestable y condiciones extremas para el senderismo.

Torres del Paine es uno de los parques más emblemáticos de Chile, ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica.

En la temporada 2024-2025 recibió 380 mil visitantes y ha sido reconocido mundialmente por su belleza natural.

Debido al incidente, la CONAF cerró temporalmente el circuito “O” para facilitar las labores de búsqueda, aunque las condiciones meteorológicas han complicado el rescate.

Las operaciones continuarán hasta que las condiciones climáticas mejoren y los equipos especializados concluyan su trabajo.

La ruta donde ocurrió la tragedia es recomendada únicamente para senderistas experimentados debido a la dificultad del terreno y la variabilidad del clima.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_firma_convenio_e934344ae9
Firma Sheinbaum convenio para Centro Mexicano de Supercómputo
65fbcdf249d3327c39789f3d425fd3782249fcb7w_6d645e2b0a
Embajada de México apoya tras muerte de turistas en la Patagonia
Whats_App_Image_2025_11_18_at_1_16_37_AM_89a8fd3f17
Alertan que fracking agravará crisis hídrica en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_trump_4fb4db8fff
Se reúne Cristiano Ronaldo con Trump en el Despacho Oval
4fccc7ab_57dc_4c5f_b09e_6fb5e60b7fad_5f75f7393b
NL se une al equipo norteamericano de expertos en oso negro
EH_DOS_FOTOS_2025_11_19_T135345_828_aff7e0f589
Rescatan a cría de pecarí y logra reunirse con su manada
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×