Fallecen mexicanos en Torres del Paine; hay siete desaparecidos

Dos excursionistas mexicanos murieron y otros siete turistas permanecen desaparecidos en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, al sur de Chile, según confirmó este martes la Delegación Presidencial local.

La autoridad informó que, además de las víctimas fatales, una persona fue evacuada y se mantiene la búsqueda de siete visitantes cuyo paradero aún se desconoce.

El incidente ocurrió el lunes, cuando los excursionistas realizaban el circuito de trekking “O”, uno de los más exigentes del parque, en medio de nevadas y vientos intensos que se presentaron de manera repentina.

El primer fallecido, un hombre, fue encontrado el lunes dentro del parque, mientras que la mujer murió este martes durante su evacuación hacia el Campamento Perros, detalló el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Francisco Ruiz.

Ambos viajaban con una tercera persona que también está desaparecida.

El grupo se encontraba en el sector de Los Perros, cerca del Paso John Gardner, una zona conocida por su clima inestable y condiciones extremas para el senderismo.

Torres del Paine es uno de los parques más emblemáticos de Chile, ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica.

En la temporada 2024-2025 recibió 380 mil visitantes y ha sido reconocido mundialmente por su belleza natural.

Debido al incidente, la CONAF cerró temporalmente el circuito “O” para facilitar las labores de búsqueda, aunque las condiciones meteorológicas han complicado el rescate.

Las operaciones continuarán hasta que las condiciones climáticas mejoren y los equipos especializados concluyan su trabajo.

La ruta donde ocurrió la tragedia es recomendada únicamente para senderistas experimentados debido a la dificultad del terreno y la variabilidad del clima.

