FBI investiga explosión de California como un acto de terrorismo

La persona que se cree responsable de un ataque contra una clínica de fertilidad del sur de California este sábado publicó escritos incoherentes en línea antes de una explosión que los investigadores manejan como un acto de terrorismo, según un funcionario del orden público.

El sospechoso, que murió en la explosión que destrozó la clínica y sacudió la ciudad de Palm Springs, también intentó grabar video o transmitir el ataque, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a discutir detalles del ataque y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

“No se equivoquen: Este es un acto intencional de terrorismo”, dijo Akil Davis, jefe de la oficina del FBI en Los Ángeles, en una conferencia de prensa vespertina.

Las autoridades aún trabajaban para determinar un motivo y construir una cronología de los eventos previos al ataque. Aunque el FBI no dijo cómo había determinado que la explosión era terrorismo, los escritos dejados por el sospechoso, en los que comunicaba la creencia de que el mundo no debería estar poblado, parecen arrojar luz sobre el estado mental de la persona y ayudar a explicar la tesis de los investigadores de que el ataque fue dirigido e intencional.

Las autoridades no han revelado la identidad de la persona que se cree responsable, pero creen que el individuo murió en una explosión de un auto. Davis dijo que los investigadores no estaban buscando a nadie más.

Cuatro personas más resultaron heridas, pero no se compartieron detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Un vehículo quemado fue visto en el estacionamiento detrás de la clínica después de la explosión, que hundió el techo del edificio, esparció escombros a través de una carretera de cinco carriles y rompió ventanas en negocios a cuadras de distancia. La clínica estaba cerrada por el fin de semana, y el doctor que la dirige dijo a la AP que su personal estaba a salvo.

La explosión destrozó la clínica de fertilidad American Reproductive Centers, ubicada en un edificio de una sola planta a lo largo de una calle de cinco carriles bordeada de palmeras.

El doctor Maher Abdallah, que dirige la clínica, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que la explosión dañó el espacio de oficinas del centro, donde se realizan consultas con pacientes. El laboratorio de FIV de la clínica y los embriones almacenados están en otro lugar y no resultaron dañados.

“Gracias a Dios, hoy resultó ser un día en el que no tenemos pacientes”, dijo Abdallah .

La alcaldesa interina de Palm Springs, Naomi Soto, describió la clínica como “un lugar de esperanza”.

“Este es un edificio al que la gente acude para comenzar o expandir sus familias” , dijo. “Reconocemos su dolor y preocupación en toda la comunidad por los pacientes y el personal”.

Rhino Williams, de 47 años, dijo que estaba charlando con clientes en un restaurante de hotel que ayuda a administrar a poco más de una cuadra de distancia cuando escuchó un gran estruendo. Todo se sacudió, dijo Williams, y corrió a la escena para ver si alguien necesitaba ayuda.

Williams cubrió su nariz con su camisa al oler plástico y goma quemados. Dijo que vio que un edificio había “explotado” hacia la calle, con ladrillos y escombros esparcidos por todas partes, y vio el eje delantero de un auto en llamas en el estacionamiento.

Era el único auto en el estacionamiento, dijo Williams, quien corrió al edificio, llamando y mirando detrás del mostrador para ver si alguien estaba adentro. No escuchó respuesta y no vio a nadie detrás del mostrador.

Williams luego corrió a revisar otros edificios. Múltiples ventanas de la licorería vecina también quedaron destrozadas. Una vez que vio llegar a las autoridades, Williams regresó al hotel, dijo .

Steven Michael Chacon estaba en su auto preparándose para girar hacia un hospital al otro lado de la calle frente a la clínica cuando sintió y escuchó un gran estruendo mientras el edificio se desmoronaba, provocando una gran columna de humo negro. Sin saber qué había pasado, salió de su auto para huir de la escena. Había vidrio por todo el suelo, y vio lo que parecía ser una parte del cuerpo .

“Salí de mi auto y luego la gente comenzó a gritar, había personas ensangrentadas, había vidrio por todas partes”, dijo .

Palm Springs, a unas dos horas en auto al este de Los Ángeles, es conocida por sus balnearios de lujo, campos de golf y una historia de residentes famosos.

El gobierno de Trump condenó el ataque.

“El gobierno de Trump entiende que las mujeres y las madres son el corazón de América”, dijo la seretaria de Justicia, Pam Bondi, en un comunicado. “La violencia contra una clínica de fertilidad es imperdonable” .

