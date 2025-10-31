Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T142702_873_c8f336fc44
Internacional

Frustran fuga de seis presos de una cárcel de Paraguay

Se les impondrá medidas disciplinarias a los seis reclusos, de los cuales, tres se encuentran sentenciados por intentar escapar

  • 31
  • Octubre
    2025

Agentes penitenciarios frustraron la fuga de seis personas privadas de la libertad en la Penitenciaría Regional de Encarnación, este viernes en Paraguay.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, El personal de vigilancia dio aviso tras detectar "un movimiento sospechoso" dentro de la cárcel. Tres de los detenidos están condenados y tres procesados.

Los reclusos intentaron "escapar utilizando una soga para bajar hacia la parte frontal del penal" donde fueron capturados.

Luego del intento de escape, los internos fueron trasladados al área de sanidad de la penitenciaría para una evaluación médica.

Tras confirmar que no se contaban con lesiones, se llevarán a cabo los sumarios disciplinarios a funcionarios de la cárcel.

Además, se reforzaron las medidas de seguridad en el centro para prevenir futuros intentos de escape.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_30_at_2_24_39_PM_1ae5e26f04
Arquitectura fantasmal; un imán para los turistas
AP_25304084203191_8ff8a766dc
Final de Libertadores será entre brasileños por séptima vez
AP_25304009471942_a0a693cc53
Lanús vence a la U de Chile y va a la final de la Sudamericana
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_23_950896e13f
Llega la Estructura de la Virgen de Guadalupe a El Chorrito
aranceles_camiones_9b803fbf00
Entran en vigor aranceles a México para camiones importados a EUA
AP_25305636131141_50e3ec64a2
Arsenal amplía su ventaja en la cima de la Premier League
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
nl_benito_juares_caso_ysabella_d8b782a81f
Abren juicio penal a exdirector jurídico por caso Ysabella
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×