Frustran fuga de seis presos de una cárcel de Paraguay

Agentes penitenciarios frustraron la fuga de seis personas privadas de la libertad en la Penitenciaría Regional de Encarnación, este viernes en Paraguay.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, El personal de vigilancia dio aviso tras detectar "un movimiento sospechoso" dentro de la cárcel. Tres de los detenidos están condenados y tres procesados.

Los reclusos intentaron "escapar utilizando una soga para bajar hacia la parte frontal del penal" donde fueron capturados.

Luego del intento de escape, los internos fueron trasladados al área de sanidad de la penitenciaría para una evaluación médica.

Tras confirmar que no se contaban con lesiones, se llevarán a cabo los sumarios disciplinarios a funcionarios de la cárcel.

Además, se reforzaron las medidas de seguridad en el centro para prevenir futuros intentos de escape.

