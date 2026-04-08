Wall Street sube tras sesión de rebote por alto el fuego EUA-Irán

Wall Street cerró este miércoles con subidas de hasta un 3% al alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 2.85% hasta 47,909 unidades

: sube 2.85% hasta 47,909 unidades S&P 500 : sube 2.51% hasta 6,782 unidades

: sube 2.51% hasta 6,782 unidades Nasdaq: sube 2.80% hasta 22,634 unidades

Los futuros del barril de Texas (WTI) registraron su mayor caída diaria desde 2020, de más del 16%, hasta los $94.41 dólares, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

No obstante, las bolsas se mantuvieron en verde y parecieron reaccionar con repuntes a un mensaje publicado por Trump en su red social hoy en el que hablaba de "colaboración" con Irán, de "cambio de régimen muy productivo" y de "eliminación de restos nucleares".

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En el plano corporativo, Meta se disparó un 6,5 % tras presentar un nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa.

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajaba al 4.305%; el oro subía a $4,748 dólares por onza, el euro se apreciaba y se cambiaba a $1.662 dólares, y el bitcóin ascendía casi 4%, hasta $71,444 dólares

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