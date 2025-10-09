Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T170540_468_3c3aaa653f
Gobierno de Israel aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás

Tras este acuerdo, la portavoz de la Oficina del primer ministro de Israel prevé que el alto al fuego entre en vigor después de 24 horas

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo inicial de paz con Hamás.

Por medio de redes sociales, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó sobre el esquema de liberación de los rehenes.

"El Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", anunció a través de redes sociales.

El acuerdo también contempla la retirada de las tropas israelíes hasta unos puntos determinados de la Franja, de manera que reduce su control de más de un 80 % a un 53 % del territorio del enclave.

Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja, que se producirá fuera de las cámaras.

Netanyahu se dirigió a sus ministros y a Witkoff y Kushner para reconocer el momento "crucial" en el camino hacia conseguir "uno de los principales objetivos" de Israel, el regreso de los rehenes.


