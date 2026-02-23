Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26055022992039_2d580ed491
Internacional

Atacante suicida detona un explosivo y mata a un policía en Moscú

El ataque se dio cerca de la estación de tren Savyolovsky, en el centro de la capital rusa, según la oficina del Ministerio del Interior en Moscú

  • 23
  • Febrero
    2026

Este martes en Moscú (tiempo local), un policía murió y otros dos resultaron heridos después de que una persona detonara un dispositivo explosivo junto a un vehículo policial.

En el atentado, el agresor también perdió la vida.

Este ataque se dio en la madrugada de este martes cerca de la estación de tren Savyolovsky, en el centro de la capital rusa, según la oficina del Ministerio del Interior en Moscú.

La dependencia también señaló que el agresor se acercó a un vehículo de la policía de tránsito y detonó un artefacto explosivo, matando en el proceso a un policía y hiriendo a otros dos. Estos últimos se encuentran hospitalizados.

Por su parte, la Comisión de Investigación de Rusia informó que abrió una pesquisa sobre el incidente. No identificó al agresor ni ofreció información sobre sus posibles motivos u otros detalles.

El ataque se produjo el día del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

experto_Cesar_Norberto_Cedillo_b43c649f38
Concluye participación experto en operativo por cocodrilo
42e87daf_7504_436b_b354_34ebe9d89d83_34398f6175
Ramos Arizpe abre vacantes para reforzar su Policía Municipal
Whats_App_Image_2026_02_23_at_3_17_55_PM_c4582b3dc3
Incendio en maquiladora no pudo ser atendido por las autoridades
publicidad

Últimas Noticias

carin_leon_sheinbaum_b0f9bac10b
Inaugurará Carín León Circuito Nacional de Festivales por la Paz
carlos_manzo_d553834907
Detienen a otro presunto implicado en el caso de Carlos Manzo
guerra_rusia_ucrania_cuatro_anos_6311538b7f
A cuatro años de la guerra Rusia-Ucrania, sin paz ni acuerdos aún
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×