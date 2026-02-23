Atacante suicida detona un explosivo y mata a un policía en Moscú

Este martes en Moscú (tiempo local), un policía murió y otros dos resultaron heridos después de que una persona detonara un dispositivo explosivo junto a un vehículo policial.

En el atentado, el agresor también perdió la vida.

Este ataque se dio en la madrugada de este martes cerca de la estación de tren Savyolovsky, en el centro de la capital rusa, según la oficina del Ministerio del Interior en Moscú.

La dependencia también señaló que el agresor se acercó a un vehículo de la policía de tránsito y detonó un artefacto explosivo, matando en el proceso a un policía y hiriendo a otros dos. Estos últimos se encuentran hospitalizados.

Por su parte, la Comisión de Investigación de Rusia informó que abrió una pesquisa sobre el incidente. No identificó al agresor ni ofreció información sobre sus posibles motivos u otros detalles.

El ataque se produjo el día del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania.

Comentarios