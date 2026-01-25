Podcast
Nacional

Celebran votaciones para revocación de mandato en Oaxaca

Más de 3 millones de ciudadanos fueron convocados este domingo para ejercer su voto y determinar si Salomón Jara sigue al frente como gobernador de la entidad

  • 25
  • Enero
    2026

El gobernador Salomón Jara acudió este domingo a emitir su voto durante la jornada electoral de Revocación de Mandato en Oaxaca.

A través de redes sociales, el mandatario estatal compartió diversas imágenes en donde muestra su presencia en las casillas del municipio de San Martín Mexicapan, acompañado de su esposa con el fin de participar en dichas elecciones.

En sus declaraciones a medios, Jara Cruz aseguró que este domingo daba inicio a un nuevo capítulo de la vida política de la propia entidad.

"Nos sentimos muy contentos porque estamos inaugurando una nueva etapa de la vida pública de Oaxaca. No podemos aceptar que un gobernante llegue, se quede, se siente y solamente lo vea como un premio" explicó el mandatario estatal.

¿Que busca determinar la revocación de mandato?

De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral, este ejercicio busca determinar si el gobernador a cargo debe seguir en su cargo por medio del voto ciudadano.

"El proceso de revocación de mandato es el mecanismo solicitado por la ciudadanía oaxaqueña, para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Gubernatura del Estado, a partir de la pérdida de la confianza."

Según menciona el sitio oficial, esto se basa en el artículo 5 Ley de la Revocación de Mandato para el Estado de Oaxaca, así como el decreto 753 por el que reformas diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, este proceso electoral se llevará a cabo en toda la entidad, con casillas supervisadas para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Se contabilizaron alrededor de 3,132,592 personas convocadas a participar en este ejercicio democrático, en donde el INE busca reiterar su compromiso con la ciudadanía.

Este proceso concluirá hasta las 18:00 horas de este domingo, mientras que los resultados oficiales se darán a conocer en la página oficial del IEEPCO https://www.ieepco.org.mx/ 


