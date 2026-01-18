Incendios en Chile dejan al menos 18 muertos; cifra podría subir

Al menos 18 personas fallecieron como consecuencia de los incendios forestales que azotan la región centro-sur de Chile, después de que las llamas avanzaran con rapidez y llegaran a zonas pobladas, según confirmaron las autoridades.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, informó que se trata de una cifra preliminar y advirtió que el número de víctimas fatales podría aumentar en las próximas horas, a medida que continúen las labores de búsqueda y evaluación.

De acuerdo con autoridades regionales, varias de las personas fallecidas fueron sorprendidas por el fuego dentro de sus viviendas, sin tiempo suficiente para evacuar o resguardarse.

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, señaló que existe preocupación por la posibilidad de que haya más víctimas, ya que los incendios se propagaron en sectores densamente habitados.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia mientras se confirman nuevas identidades y circunstancias de los fallecimientos, en medio de uno de los episodios más graves de incendios en la zona en los últimos años.

Comentarios