Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_27_T152830_384_ca593c9812
Internacional

Incineran 1,450 kilos de cocaína en República Dominicana

Autoridades estadounidenses afirmaron que las acciones implementadas representan el 'único idioma' que entienden los narcotraficantes

  • 27
  • Noviembre
    2025

 Autoridades incineraron más de 1400 kilos de droga decomisada en operaciones desplegadas en las costas, como parte de los esfuerzos desplegados en su lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica.

G6yWctaWsAA5_4q.jpg

La Primera Brigada de Infantería del Ejército efectúo este operativo con el objetivo de evitar el impacto negativo en la salud pública.

De acuerdo con la directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Sonia Elizabeth Lebrón, afirmó que este tipo de actividades impide que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles.

Esta quema ocurre después de que el presidente Luis Abinader anunció que se utilizarán dos aeropuertos junto con autoridades estadounidenses, como parte de su lucha contra el narcotráfico, cuyas áreas serán utilizadas para el transporte de equipo y personal técnico.

G6t-vCJXYAAzbfv.jpg

Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth destacó que sus acciones representan el "único idioma" que entienden los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_3_1a23610935
Guatemala separa del cargo a dueño de Miss Universo como cónsul
robo_bicicleta_pesqueria1_d830f56efc
Captan robo de bicicleta en vivienda de Pesquería
EH_UNA_FOTO_2025_11_27_T134715_537_3d381bf53c
Condenan a expresidente de Perú a 11 años por conspiración
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_28_at_2_36_21_AM_c04c5b666d
Disminuye consumo ganado caprino en Coahuila
Whats_App_Image_2025_11_28_at_2_35_49_AM_f69664ac5b
Levantarán bloqueos; revisaran seguridad, agua y sectgor agrícola
nl_paola_gonzalez_d095d8bf41
Toma protesta Paola González como magistrada de la Sala del TJA
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×