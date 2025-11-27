Incineran 1,450 kilos de cocaína en República Dominicana

Autoridades incineraron más de 1400 kilos de droga decomisada en operaciones desplegadas en las costas, como parte de los esfuerzos desplegados en su lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica.

La Primera Brigada de Infantería del Ejército efectúo este operativo con el objetivo de evitar el impacto negativo en la salud pública.

De acuerdo con la directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Sonia Elizabeth Lebrón, afirmó que este tipo de actividades impide que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles.

Esta quema ocurre después de que el presidente Luis Abinader anunció que se utilizarán dos aeropuertos junto con autoridades estadounidenses, como parte de su lucha contra el narcotráfico, cuyas áreas serán utilizadas para el transporte de equipo y personal técnico.

Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth destacó que sus acciones representan el "único idioma" que entienden los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.

