Intensos bombardeos dejan siete muertos al sur de Beirut

Intensos bombardeos perpetrados por Israel durante este domingo en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, dejaron al menos siete personas sin vida, además de "una destrucción generalizada".

De acuerdo con la agencia oficial libanesa de noticias NNA, uno de los ataques tuvo como blanco "un edificio residencial de tres plantas del barrio densamente poblado de Al Miqdad, causando víctimas mortales, heridos y una destrucción generalizada".

Entre las víctimas, se cuenta con la presencia de una niña de cuatro años, según confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.

"El ataque del enemigo israelí provocó el martirio de siete ciudadanos, entre ellos una niña de cuatro años".

De acuerdo con la información, se detalló que el inmueble se encontraba cerca del Hospital Universitario Rafik Hariri, así como el centro médico Al Zahraa.

Quienes se encontraban en el lugar comenzaron a recorrer la zona para rescatar a los posibles sobrevivientes y trasladarlos para que recibieran atención médica.

Lebanon || Sejumlah warga tewas dan lainnya luka-luka menyusul serangan udara Israel di lingkungan perumahan di daerah Al-Jnah, pinggiran selatan Beirut. #Israel_Enemy_Of_Humanity



🎥 @EyeonPalestine pic.twitter.com/kUSaLjGdFE — blackrengers (@blackrenge85717) April 5, 2026

Dicha aviación militar efectuó al menos cinco oleadas de ataques contra los suburbios del sur de la capital, donde se visualizaban columnas de denso humo por los bombardeos.

🚨 This is HORRIBLE AND SURREAL!!!



📸 Footage shows building damage following an Israeli airstrike on Beirut’s southern suburbs.



Meanwhile Israelis are also targeting Qatar, Kuwait, Iran, Iraq, Gaza-West Bank-Palestine, LEBANON—this is ALL #ISRAEL!

pic.twitter.com/TJU7nAI7We — ┋𝔇𝔞𝔫𝔞’𝔰 𝔐𝔲𝔰𝔢┋ (@DanasMuse1) April 5, 2026

El Ejército israelí emitió este domingo una orden de desalojo dirigida a los residentes de la zona afectada, en especial en el barrio Ghbeiri, donde también se registraron bombardeos. Trasciende que esta construcción es uno de los edificios utilizados por el grupo Hézbola.

Hasta el momento, al menos 1,422 personas perdieron la vida y 4,294 resultaron heridas por la ofensiva aérea perpetrada por Israel desde el pasado 2 de marzo.

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