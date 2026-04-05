Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
bombardeos_beirut_deja_siete_muertos_39605c9068
Internacional

Intensos bombardeos dejan siete muertos al sur de Beirut

El Ejército israelí emitió este domingo una orden de desalojo dirigida a los residentes de la zona afectada, en especial en el barrio Ghbeiri

  • 05
  • Abril
    2026

Intensos bombardeos perpetrados por Israel durante este domingo en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, dejaron al menos siete personas sin vida, además de "una destrucción generalizada".

De acuerdo con la agencia oficial libanesa de noticias NNA, uno de los ataques tuvo como blanco  "un edificio residencial de tres plantas del barrio densamente poblado de Al Miqdad, causando víctimas mortales, heridos y una destrucción generalizada".

Entre las víctimas, se cuenta con la presencia de una niña de cuatro años, según confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.

"El ataque del enemigo israelí provocó el martirio de siete ciudadanos, entre ellos una niña de cuatro años".

De acuerdo con la información, se detalló que el inmueble se encontraba  cerca del Hospital Universitario Rafik Hariri, así como el centro médico Al Zahraa.

Quienes se encontraban en el lugar comenzaron a recorrer la zona para rescatar a los posibles sobrevivientes y trasladarlos para que recibieran atención médica. 

Dicha aviación militar efectuó al menos cinco oleadas de ataques contra los suburbios del sur de la capital, donde se visualizaban columnas de denso humo por los bombardeos.

El Ejército israelí emitió este domingo una orden de desalojo dirigida a los residentes de la zona afectada, en especial en el barrio Ghbeiri, donde también se registraron bombardeos. Trasciende que esta construcción es uno de los edificios utilizados por el grupo Hézbola.

Hasta el momento, al menos 1,422 personas perdieron la vida y 4,294 resultaron heridas por la ofensiva aérea perpetrada por Israel desde el pasado 2 de marzo.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26096225269255_3ceba440a1
Médicos alertan patrón de ataques a sistema de salud en Líbano
planta_petroquimica_iran_f1347f74c8
Israel ataca planta petroquímica South Pars de Irán
iran_ataca_infraestructuras_energeticas_vinculadas_israel_eua_6c50390b33
Irán ataca infraestructuras energéticas vinculadas a Israel y EUA
publicidad

Últimas Noticias

bloqueos_tamaulipas_466ca8aad0
Piden a agricultores no afectar a terceros con manifestaciones
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_19_a59b7f051b
Prevén incrementar la plantilla laboral de Tránsito en Altamira
IMG_1853_9a824970e9
Frente frío sorprende a Saltillo tras días de calor
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×