Papa León XIV llama a la paz en su primera misa de Pascua

El papa León XIV celebró este domingo su primera misa de Pascua en la basílica de San Pedro, donde instó a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo, sin mencionar algún caso en específico.

Durante su mensaje, el pontífice enfatizó el mensaje de esperanza de la Pascua como una celebración de la resurrección de Jesús tras ser crucificado, tanto en la bendición como en su homilía.

“¡Dejemos que nuestros corazones sean transformados por su inmenso amor por nosotros! ¡Que quienes tienen armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo! ¡No con el deseo de dominar a los demás, sino de encontrarlos!”, imploró el papa.

Con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya en su segundo mes y la campaña en curso de Rusia en Ucrania, León mencionó una sensación de indiferencia “ante la muerte de miles de personas, ante las repercusiones del odio y la división que siembran los conflictos.

Antes, León se dirigió a 50,000 fieles desde un altar al aire libre en la plaza de San Pedro, rodeado de rosas blancas, y con las escaleras que descienden hacia la plaza donde se congregaron los fieles llenas de plantas perennes de primavera, en una referencia simbólica al mensaje del papa.

“En este día de celebración, abandonemos todo deseo de conflicto, dominación y poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo devastado por las guerras y marcado por un odio y una indiferencia que nos hacen sentir impotentes frente al mal”, dijo.

Papa León XIV retoma tradiciones

El papa saludó a los fieles de todo el mundo en 10 idiomas, incluidos árabe, chino y latín, reavivando una práctica que su predecesor, el papa Francisco, había dejado de lado.

Antes de retirarse a la basílica, el pontífice dio un paso adelante, saliendo de la sombra de la logia, y saludó con la mano a la multitud que vitoreaba abajo.

Durante el maratón que es la Semana Santa, León también recuperó la tradición de lavar los pies de los sacerdotes el Jueves Santo, un gesto de aliento hacia el clero.

Estas ceremonias tradicionales en la iglesia del Santo Sepulcro, venerada por los cristianos como el sitio tradicional de la crucifixión y resurrección de Jesús, se redujeron en virtud de un acuerdo con la policía israelí.

Las restricciones también atenuaron el reciente mes sagrado musulmán del Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr, así como la actual festividad judía de Pésaj, que dura una semana. El domingo, la bendición sacerdotal judía en el Muro Occidental se limitó a 50 personas.

Comentarios