Internacional

Interpol lanza ficha roja contra operador chino de cárteles

Interpol emitió ficha roja para Zhi Dong Zhang, presunto operador de los cárteles de Sinaloa y CJNG, tras fugarse de su arresto domiciliario en México

  • 15
  • Agosto
    2025

La Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja para localizar a Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, vinculado a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que se escapara de su arresto domiciliario en México.

La ficha roja de Interpol convierte la búsqueda de Zhang en un esfuerzo global, con coordinación entre más de 190 países. La acción busca su detención inmediata ante la gravedad de los delitos que se le imputan, incluyendo tráfico de:

  • Más de 1,000 kg de cocaína
  • 1,800 kg de fentanilo
  • 600 kg de metanfetaminas

Zhang también es señalado como intermediario clave en la logística de precursores químicos para los cárteles de Sinaloa y CJNG, considerados organizaciones criminales transnacionales por el gobierno estadounidense.

Orden de aprehensión en México

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ya solicitó a un juez la captura de Zhang por resistencia de particulares, relacionado con la manipulación de dispositivos de vigilancia sin autorización.

Fuentes federales indicaron que tras su fuga se realizaron algunas detenciones, pero no se ha confirmado la captura del presunto operador de los cárteles.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “inexplicable” la decisión judicial que permitió la prisión domiciliaria de Zhang, pese a los argumentos de la Fiscalía para mantenerlo detenido.

“El juez, sin ningún argumento, le da prisión domiciliaria, a pesar de que la Fiscalía presentó todos los argumentos”, señaló la mandataria.

 

 


