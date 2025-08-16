Inundaciones en Pakistán dejan más de 300 muertos

Las inundaciones en un distrito del noroeste de Pakistán causaron más de 300 muertos, dijeron las autoridades este sábado, mientras los rescatistas recuperaron 63 cuerpos más durante la noche en viviendas arrasadas por inundaciones repentinas y deslaves.

Un testigo presencial, que escapó de las inundaciones en Buner, dijo que vio cómo las aguas arrastraban cientos de rocas y “toneladas de piedras”.

Pakistán ha registrado precipitaciones por encima de lo habitual —según los expertos, debido al cambio climático— que han provocado inundaciones y deslaves que, con los nuevos decesos reportados, han causado unos 541 muertos desde el 26 de junio, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

Cientos de rescatistas seguían buscando sobrevivientes en Buner, uno de los varios distritos afectados en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde las lluvias torrenciales y los aguaceros provocaron inundaciones masivas el viernes, señaló Mohammad Suhail, portavoz de los servicios de emergencia. Docenas de viviendas quedaron arrasadas.

Los equipos de emergencias han estado tratando de recuperar cuerpos en las aldeas más afectadas de Pir Baba y Malik Pura, de donde eran la mayoría de los fallecidos, explicó Kashif Qayyum, subcomisario de Buner.

El agente de la policía local Imtiaz Khan, quien escapó por poco de la crecida, dijo que el agua, que llevaba cientos de rocas, golpeó y arrasó con viviendas en cuestión de minutos.

“Un arroyo cerca de la aldea de Pir Baba, en Buner, se desbordó sin previo aviso. Al principio, pensamos que era una inundación repentina normal, pero cuando toneladas de rocas vinieron con el agua, entre 60 y 70 casas quedaron arrasadas en cuestión de minutos”, contó Khan a The Associated Press. Muchos cuerpos quedaron mutilados, agregó.

“Nuestra comisaría de policía también fue arrasada y si no hubiéramos subido a un terreno más elevado, no habríamos sobrevivido”, apuntó.

Los rescatistas dijeron que vieron grandes zonas de la aldea de Pir Baba destruidas, casas destrozadas y enormes rocas ocupando las calles mientras el agua comenzaba a remitir.

“No fue solo el agua de la crecida, también fue una avalancha de rocas, algo que nunca habíamos visto en nuestras vidas", dijo Sultan Syed, de 45 años, quien sufrió una fractura en un brazo.

Mohammad Khan, un residente de Pir Baba de 53 años, dijo que las inundaciones “llegaron tan rápido que muchos no pudieron salir de sus casas”.

La mayoría de las víctimas fallecieron antes de llegar al hospital, apuntó Mohammad Tariq, médico en un hospital gubernamental en Buner. “Muchos de los muertos eran niños y hombres, mientras que las mujeres estaban en las colinas recogiendo leña y pastoreando el ganado”, señaló.

Muchos asistieron a funerales masivos el sábado, mientras las autoridades suministraban tiendas de campaña y alimentos a los afectados en Buner.

El clérigo local Mufti Fazal señaló que había oficiado funerales en varias ubicaciones desde el viernes por la mañana. "Antes de las inundaciones de ayer, la zona estaba llena de vida. Ahora, hay dolor y tristeza por todas partes", declaró.

El maestro Suleman Khan perdió a 25 miembros de su familia y contó que él y su hermano sobrevivieron únicamente porque estaban lejos de casa cuando las inundaciones golpearon su aldea, Qadar Nagar.

Según la autoridad provincial de gestión de desastres, al menos 351 personas han muerto en incidentes relacionados con la lluvia esta semana en Khyber Pakhtunkhwa y en la región norte de Gilgit-Baltistán.

A casi 300 kilómetros de distancia, en Cachemira controlada por India, los rescatistas recorrieron el sábado la remota aldea de Chositi, en el distrito de Kishtwar, buscando a docenas de desaparecidos tras las inundaciones repentinas hace dos días, que dejaron 60 fallecidos y unos 150 heridos, de los cuales alrededor de 50 estaban en estado crítico.

Las inundaciones del jueves ocurrieron durante una peregrinación hindú que se celebra cada año en la zona. Las autoridades han rescatado a más de 300 personas y unos 4,000 peregrinos han sido evacuados a lugares seguros.

Los aguaceros son cada vez más habituales en las regiones indias del Himalaya y en el norte de Pakistán, y los expertos sostienen que el cambio climático es un factor que contribuye.

Las autoridades paquistaníes dijeron que, desde el jueves, los rescatistas han evacuado a más de 3,500 turistas atrapados en zonas afectadas por las inundaciones en todo el país.

Muchos turistas han ignorado las advertencias del gobierno que pedían evitar las regiones afectadas por las inundaciones en el norte y noroeste por el riesgo de más deslaves e inundaciones repentinas.

En 2022, Pakistán sufrió su peor temporada de monzones, que causó más de 1,700 fallecidos y daños estimados en 40,000 millones de dólares.

Comentarios