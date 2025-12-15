Investigaron a agresor de Bondi por posible vínculo con ISIS

Uno de los hombres armados involucrados en el tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach había sido investigado anteriormente por posibles vínculos con una célula del Estado Islámico en Sídney, informó el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.

Sin pruebas de planes violentos

Naveed Akram, de 24 años, fue investigado durante seis meses en 2019 por la ASIO, la agencia de inteligencia nacional, sin que se encontraran evidencias de que planeara actos violentos, de acuerdo con la cadena ABC.

Hallazgos y sospechas

La policía antiterrorista considera que Akram y su padre, Sajid Akram, de 50 años, habrían jurado lealtad al grupo extremista.

En su vehículo fueron localizadas dos banderas asociadas a ISIS, según reportes oficiales.

Saldo del ataque

Al menos 15 personas murieron durante el ataque ocurrido en el evento “Janucá junto al Mar” en la playa Bondi. Sajid Akram falleció en el lugar, mientras que Naveed Akram resultó gravemente herido y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Entre las víctimas se encuentra una niña de 10 años; al menos 40 personas más reciben atención médica, incluidos otros tres menores.

Albanese subrayó que no existe evidencia de que los atacantes actuaran como agentes de ISIS.

