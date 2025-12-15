Confirman identidades tras ataque en festival judío en Sídney

Las autoridades y medios locales confirmaron la identidad de cinco de las 16 personas fallecidas en el tiroteo ocurrido el domingo durante un festival judío en la playa de Bondi, en Sídney.

Entre las víctimas se encuentran dos rabinos y un ciudadano francés, cuya muerte fue confirmada por el canciller de Francia.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el funcionario aseguró que su país “no escatimará esfuerzos para erradicar el antisemitismo dondequiera que surja y para combatir el terrorismo en todas sus formas”.

Investigación en curso

Las víctimas identificadas no incluyen a uno de los presuntos atacantes, quien también murió durante el ataque.

Las investigaciones continúan para establecer la identidad del resto de las personas fallecidas.

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado son un hombre de 50 años, que murió tras un enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, quien permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Uno de ellos fue identificado como Naveed Akram, originario de Bonnyrigg, según fuentes de seguridad.

El ataque en Bondi

El tiroteo ocurrió alrededor de las 18:40 horas locales del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud reunida en un parque cercano a la playa, donde cerca de un millar de personas celebraba la festividad judía de Janucá.

Catorce personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital, entre ellas una niña de 10 años y un hombre de 40.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 10 y los 87 años. Además, cinco personas permanecen en estado crítico, de acuerdo con el reporte oficial.

Comentarios