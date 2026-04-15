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Internacional

Washington descarta aplazar tregua con Irán al reforzar bloqueo

Esto sucede después de que las embarcaciones de cualquier país que intenten entrar o salir de puertos iraníes, por lo que desplgaron destructores lanzamisiles

  • 15
  • Abril
    2026

Washington descarta aplazar la tregua acordada con Irán de dos semanas, según informó un alto funcionario de los Estados Unidos.

En una declaración bajo anonimato, este alto funcionario reconoció que las conversaciones continúan para alcanzar un alto entendimiento.

Por su parte, el jefe del Comando Central de los Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, detalló que el operativo en el estrecho de Ormuz se efectúo en menos de 36 horas.

Dicha medida incluye a embarcaciones de cualquier país que intenten entrar o salir de puertos iraníes, por lo que desplgaron destructores lanzamisiles con tripulaciones entrenadas en operaciones ofensivas y defensivas.

A través de redes sociales, este comando mostró la evolución de sus operaciones para perfeccionar sus habilidades "en misiones como operaciones de intercepción marítima".

"Los marines de los Estados Unidos realizan entrenamiento en tácticas de combate en espacios reducidos a bordo del USS Tripoli (LHA 7) mientras el buque de asalto anfibio navega por el mar Arábigo. Durante evoluciones de entrenamiento como estas, los marines embarcados perfeccionan sus habilidades para misiones como operaciones de intercepción marítima. El Tripoli está ejecutando actualmente una misión para bloquear barcos que entran y salen de puertos iraníes. El bloqueo se está aplicando de manera imparcial contra buques de todas las naciones."

EUA envía miles de soldados a Medio Oriente mientras prevén fin del conflicto con Irán

Por su parte, el Pentágono dio a conocer que enviará miles de soldados adicionales a Medio Oriente como un intento de presión para Irán.

De acuerdo con un medio estadounidense, se espera que 4,200 efectivos, pertenecientes al Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa de la Infantería de Marina, lleguen a finales de abril a dicho territorio.

Este movimiento se produce en un momento delicado, en medio de un alto el fuego y con las negociaciones entre las delegaciones estadounidenses e iraníes en pausa tras el fracaso de las conversaciones en Islamabad el pasado fin de semana.

Las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán como represalia a la guerra que empezó el pasado 28 de febrero continúan y marcan el desarrollo del conflicto.

En un intento por presionar económicamente a Teherán, Trump anunció este domingo un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz para reactivar el 20% de la circulación del petróleo.

Irán afirma que continúa en negociaciones con EUA vía Pakistán

Irán aseguró este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como parte de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, reafirmó la postura de su país.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán afirma que continúa en negociaciones con EUA vía Pakistán

 


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