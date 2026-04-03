Irán ataca planta eléctrica y desalinizadora de agua en Kuwait

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo episodio este viernes luego de que Irán lanzara un ataque contra una planta eléctrica y desalinizadora en Kuwait, provocando daños en una de las infraestructuras críticas del país.

De acuerdo con autoridades kuwaitíes, la agresión impactó componentes clave de la instalación, aunque no se reportaron víctimas.

Daños en infraestructura

La portavoz del Ministerio de Electricidad, Recursos Hídricos y Energía Renovable, Fatma Abás Gohar Hayat, confirmó que la planta fue alcanzada durante lo que calificó como una “agresión atroz”.

Tras el ataque, equipos técnicos y de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener los efectos y garantizar la continuidad del suministro.

“El objetivo es mantener la eficiencia operativa y proteger los sistemas eléctricos y de agua, que son una prioridad absoluta”, señaló la funcionaria.

Segundo ataque en menos de 24 horas

El bombardeo contra la planta no fue un hecho aislado. Horas antes, Kuwait había informado de otro incidente en la refinería Mina Al Ahmadi, una de las más importantes del país, donde se registró un incendio en varias unidades operativas.

Aunque inicialmente no se confirmó el origen de ese ataque, el nuevo episodio refuerza la hipótesis de una ofensiva coordinada contra instalaciones energéticas.

La situación se enmarca en el conflicto que se intensificó desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva conjunta contra Irán.

Desde entonces, los enfrentamientos se han extendido a varios países del Golfo Pérsico, con ataques atribuidos tanto a Teherán como a grupos aliados en la región.

Kuwait ha sido uno de los territorios más afectados, con múltiples agresiones dirigidas a instalaciones estratégicas, particularmente en el sector energético.

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