Irán convoca de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado de urgencia este domingo a las 3:00 p.m. hora local (20:00 GMT) a petición de Irán, respaldado por Pakistán, China y Rusia, para abordar los bombardeos estadounidenses de la madrugada anterior contra instalaciones nucleares iraníes.

"La Misión Permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas envió una carta urgente al Consejo de Seguridad a medianoche, hora local, condenando enérgicamente el bombardeo ilegal e imprudente de las instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos", se lee en el comunicado.

The Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations has submitted an urgent letter to the Security Council at midnight local time, vehemently condemning the United States' unlawful and reckless bombing of Iran's nuclear facilities.