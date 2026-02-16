Reino Unido actuará contra uso de redes sociales por menores

El Gobierno de Reino Unido aseguró que efectuará acciones contra las "lagunas legales" en el uso de la redes sociales por menores de edad, con el fin de protegerlos.

De acuerdo con el primer ministro británico, Keir Starmer, se impondrán nuevas medidas para actuar contra el contenido ilegal creado por Inteligencia Artificial (IA) y funciones específicas de las aplicaciones que pueden perjudiciar el bienestar de la infancia.

"No creo que haya ningún padre en el país que no esté preocupado por esto, por cierto, de verdad que no. Como Gobierno, debemos estar a la altura de los padres, brindándoles liderazgo y apoyo en lo que respecta a las redes sociales, y lo haremos ahora".

La ministra británica de Tecnología, Liz Kendall, declaró que el gobierno debería actuar con rapidez, una vez tomada una decisión, según la agencia EFE.

Recuerdan caso de hijo de Ellen Roome Jools

Con tan solo 14 años de edad, el hijo de Ellen Roome Jools perdió la vida cuando aparentemente intentaba realizar un reto en internet que salió mal, pero nunca se ha podido acceder a sus datos para demostrarlo.

Ellen Roome sostiene firmemente que su hijo murió accidentalmente mientras participaba en el llamado blackout challenge, un reto viral de redes sociales que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse.

El Partido Conservador adoptó una postura dura sobre este asunto al exigir una prohibición total inmediata para los menores de 16 años de las redes sociales.

Varios gobiernos están endureciendo drásticamente su postura frente a las redes sociales, con medidas para prohibir el acceso de los menores de 16 años a esas redes.

