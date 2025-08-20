Cerrar X
Israel evalúa reclutar jóvenes judíos del extranjero

Las FDI busca reclutar entre 600 y 700 voluntarios al año de comunidades judías en Estados Unidos y Francia para cubrir un déficit de soldados

Este miércoles se dio a conocer que Israel está evaluando el reclutamiento de jóvenes judíos en el extranjero para suplir el déficit de entre 10.000 y 12.000 soldados que sufren las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tema que se ha agravado debido a la negativa de los judíos ortodoxos a prestar servicio militar.

Según la FDI, esta campaña especial ya se estaría preparando, y estaría centrada principalmente en Estados Unidos y Francia, con el objetivo de reclutar una cifra entre 600 y 700 voluntarios por año.

Dicha iniciativa surge en medio del conflicto en Gaza y tras un aumento del número de desertores, que de acuerdo con The Jerusalem Post, Israel cuenta con 14,600 soldados de la comunidad haredi o ultraortodoxos fuera de sus filas.

Al mismo tiempo, las FDI han intensificado las detonaciones de insumos haredíes durante la última semana y se prevé que contacten personalmente a potenciales reclutas, con especial atención al grupo de entre 18 y 28 años.

Durante esta semana, el portavoz del Ejército israelí, general Effie Defrin, confirmó el envío de 60,000 cartas de reclutamiento y que a finales de este mes se enviarán 20,000 más, en plena escalada de la ofensiva en el enclave.


