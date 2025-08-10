Cerrar X
Internacional

Japón declara la máxima alerta meteorológica por lluvias

Miles de personas fueron evacuadas en Kumamoto y otras prefecturas al suroeste del país por lluvias récord, crecida de ríos y riesgo de deslizamientos

  • 10
  • Agosto
    2025

Japón declaró este lunes —tiempo local— la alerta máxima meteorológica en varias ciudades al suroeste del país, además de evacuar a miles de personas por intensas lluvias que han dejado crecidas de ríos e inundaciones.

La alerta llama a los residentes de los municipios de Amakusa, Tamana, Uki, Yatsushiro, Nagasu, Hikawa y Kamiamakusa a evacuar "para salvar sus vidas".

Estos municipios se encuentran en la prefectura de Kumamoto y afectan a 20,000 personas.

Recientemente, el suroeste de Japón ha sufrido fuertes tormentas, debido a un flujo de aire cálido y húmedo hacia un frente que está provocando lluvias récord en Kumamoto, y que han superado los 400 milímetros acumulados en algunos puntos.

Es debido a las intensas precipitaciones que se ha alertado por deslizamientos de tierra e inundaciones que se han extendido a otras prefecturas al suroeste, centro y la costa del mar de Japón.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, un portavoz de la JMA instó a la población en las zonas bajo advertencia a asegurar de inmediato su seguridad.

Alertó especialmente a la población en áreas con riesgo de deslizamientos de tierra o en zonas bajas, e instó a evacuar a refugios designados o a lugares con poca probabilidad de inundación.

La JMA advirtió asimismo de que las nubes de lluvia intensa podrían permanecer sobre Kumamoto y formarse también sobre las prefecturas de Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita y Miyazaki hasta primeras horas de la tarde del lunes.

Las autoridades alertaron de que el riesgo de desastre podría aumentar rápidamente, e indicaron que las regiones oriental y septentrional de Japón deben prepararse para condiciones meteorológicas severas.


Comentarios

