La Casa Blanca no descarta un ataque militar contra Venezuela

Durante una rueda de prensa este jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que "Estados Unidos no descarta la posibilidad de usar la fuerza militar contra Venezuela".

Esta fue la respuesta de la secretaria a la pregunta en donde se cuestiona si el presidente Donald Trump consideraba lanzar ataques militares en contra de instalaciones en el territorio venezolano, a los que Leavitt afirmó que el mandatario estadounidense "está dispuesto a utilizar todos" los recursos de su país para "detener el flujo de drogas".

"No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ni temas al respecto. Pero lo que sí les diré es que muchas naciones del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones y los esfuerzos de esta Administración contra las drogas", aseveró.

"El presidente está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los responsables ante la Justicia".

"Es la máxima responsabilidad de este presidente y de esta Administración impedir el flujo ilícito de drogas hacia nuestro país y proteger a los ciudadanos de esos venenos mortales", insistió.

Semanas llenas de una alta tensión

Estas declaraciones llegan en un momento de máxima tensión entre ambos países, pues durante semanas recientes la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que la recompensa por información contundente que ayude a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, por ser un presunto líder narcotraficante, había pasado de $25 a $50 millones de dólares.

Después de este anuncio por parte de Estados Unidos, las tensiones escalaron aún más en los últimos días, pues Estados Unidos mandó buques de guerra al mar del Caribe cerca de Venezuela con la intención de frenar el narcotráfico que transita la zona.

En respuesta a esto, Maduro anunció un "plan especial" para movilizar a 4,5 millones de milicianos en "todo el territorio nacional" como respuesta a las amenazas de EUA.

Los operativos de alistamiento se llevaron a cabo el fin de semana pasado y apenas este lunes el mandatario venezolano informó que se volverán a realizar dos nuevas jornadas de alistamiento para "defender la soberanía del país ante el despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe".

