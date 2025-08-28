Cerrar X
inter_casa_blanca_2d2c8c871f
Internacional

La Casa Blanca no descarta un ataque militar contra Venezuela

La Casa Blanca advirtió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump podría usar la fuerza militar para frenar el narcotráfico desde Venezuela

  • 28
  • Agosto
    2025

Durante una rueda de prensa este jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que "Estados Unidos no descarta la posibilidad de usar la fuerza militar contra Venezuela".

Esta fue la respuesta de la secretaria a la pregunta en donde se cuestiona si el presidente Donald Trump consideraba lanzar ataques militares en contra de instalaciones en el territorio venezolano, a los que Leavitt afirmó que el mandatario estadounidense "está dispuesto a utilizar todos" los recursos de su país para "detener el flujo de drogas".

"No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ni temas al respecto. Pero lo que sí les diré es que muchas naciones del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones y los esfuerzos de esta Administración contra las drogas", aseveró.

"El presidente está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los responsables ante la Justicia".

"Es la máxima responsabilidad de este presidente y de esta Administración impedir el flujo ilícito de drogas hacia nuestro país y proteger a los ciudadanos de esos venenos mortales", insistió.

Semanas llenas de una alta tensión

Estas declaraciones llegan en un momento de máxima tensión entre ambos países, pues durante semanas recientes la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que la recompensa por información contundente que ayude a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, por ser un presunto líder narcotraficante, había pasado de $25 a $50 millones de dólares.

Después de este anuncio por parte de Estados Unidos, las tensiones escalaron aún más en los últimos días, pues Estados Unidos mandó buques de guerra al mar del Caribe cerca de Venezuela con la intención de frenar el narcotráfico que transita la zona.

En respuesta a esto, Maduro anunció un "plan especial" para movilizar a 4,5 millones de milicianos en "todo el territorio nacional" como respuesta a las amenazas de EUA.

Los operativos de alistamiento se llevaron a cabo el fin de semana pasado y apenas este lunes el mandatario venezolano informó que se volverán a realizar dos nuevas jornadas de alistamiento para "defender la soberanía del país ante el despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25241651350476_457e1e4e72
Trump despoja a Harris de su escolta de seguridad
AP_25241582994560_3d94834669
Trump bloquea ayuda exterior aprobada por el Congreso
Confirma_Federacion_visita_de_Marco_Rubio_el_3_de_septiembre_625cfa6ffd
Confirma Federación visita de Marco Rubio el 3 de septiembre
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_29_at_4_40_18_PM_e32011291a
Condecorará Cabildo regio al exgobernador Fernando Canales
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T162848_389_cc64d4fa98
Regresa estanquillo de familia Cortez Fuentes en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
Pide_Morena_reubicacion_de_Ternium_491d9bc6c1
Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey
publicidad
×