La Guardia Nacional desplegada en Washington empezará a ir armada

El Departamento de Defensa de Estados Unidos autorizó a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, por orden del presidente Donald Trump, a portar sus armas de servicio, según confirmó un oficial del Pentágono.

La medida, que afectará a los 2,000 efectivos de la Joint Task Force-DC, formada por miembros de la Guardia de Washington y de seis estados republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee), busca apoyar la misión de reducir la criminalidad en la capital.

Aunque no se especificó la fecha de inicio ni las razones exactas de esta decisión, el Pentágono señaló que el Comandante General Interino de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia ajustará la postura de fuerza en coordinación con la Policía Metropolitana y agencias federales como el FBI, la DEA y el ICE.

“El Comandante General Interino de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia se reserva la autoridad para realizar los ajustes necesarios en la postura de fuerza, en coordinación con la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia y las fuerzas del orden federales”, explicó Defensa

Actualmente, estas fuerzas patrullan la ciudad, donde el pasado 11 de agosto Trump asumió el control de la seguridad por 30 días, amparado en una ley que permite intervenir en la ciudad ante una “emergencia” por alta criminalidad.

El presidente sugirió este viernes que podría extender el operativo, para lo cual necesitaría la aprobación del Congreso, donde cuenta con mayoría republicana.

Según la fiscal general Pam Bondi, desde el inicio del operativo se han realizado 719 arrestos y confiscado 91 armas ilegales.

Solo ayer, el ICE detuvo a 36 personas, aunque activistas denuncian que estas operaciones están siendo usadas para arrestar a inmigrantes sin relación con el crimen.

Trump destacó los resultados y no descartó replicar el operativo en otras ciudades demócratas como Chicago o San Francisco, a pesar de que estas tienen tasas de criminalidad menores que ciudades en estados republicanos como Memphis, St. Louis o Detroit.

