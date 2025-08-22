Cerrar X
ydejy_8311d999fc
Internacional

La Guardia Nacional desplegada en Washington empezará a ir armada

Estados Unidos autorizó a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, por orden del presidente Donald Trump, a portar sus armas de servicio,

  • 22
  • Agosto
    2025

El Departamento de Defensa de Estados Unidos autorizó a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, por orden del presidente Donald Trump, a portar sus armas de servicio, según confirmó un oficial del Pentágono. 

La medida, que afectará a los 2,000 efectivos de la Joint Task Force-DC, formada por miembros de la Guardia de Washington y de seis estados republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee), busca apoyar la misión de reducir la criminalidad en la capital.

Aunque no se especificó la fecha de inicio ni las razones exactas de esta decisión, el Pentágono señaló que el Comandante General Interino de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia ajustará la postura de fuerza en coordinación con la Policía Metropolitana y agencias federales como el FBI, la DEA y el ICE.

“El Comandante General Interino de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia se reserva la autoridad para realizar los ajustes necesarios en la postura de fuerza, en coordinación con la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia y las fuerzas del orden federales”, explicó Defensa

Actualmente, estas fuerzas patrullan la ciudad, donde el pasado 11 de agosto Trump asumió el control de la seguridad por 30 días, amparado en una ley que permite intervenir en la ciudad ante una “emergencia” por alta criminalidad.

El presidente sugirió este viernes que podría extender el operativo, para lo cual necesitaría la aprobación del Congreso, donde cuenta con mayoría republicana.

Según la fiscal general Pam Bondi, desde el inicio del operativo se han realizado 719 arrestos y confiscado 91 armas ilegales.

Solo ayer, el ICE detuvo a 36 personas, aunque activistas denuncian que estas operaciones están siendo usadas para arrestar a inmigrantes sin relación con el crimen.

Trump destacó los resultados y no descartó replicar el operativo en otras ciudades demócratas como Chicago o San Francisco, a pesar de que estas tienen tasas de criminalidad menores que ciudades en estados republicanos como Memphis, St. Louis o Detroit.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25235071275963_fabfaeef94
Corea del Norte acusa a Seúl de provocación en la frontera
AP_25234781234935_e366babc6f
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz avasallan el tenis masculino
Gz_D0_X3_A_Xs_A_Af_HOM_370f5f0f04
Aseguran tráiler con más de mil paquetes de cocaína en Sonora
publicidad

Últimas Noticias

Gz_Eei9_WYA_Ahq_O4_13858c2aec
Barcelona remonta al Levante con un gol sobre la hora
Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
Erika_Buenfil_70562e0ed2
Detienen a presuntos ladrones de Erika Buenfil; uno es colombiano
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×