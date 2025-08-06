Cerrar X
La NASA planea construir un reactor nuclear en la Luna

El dispositivo, que operaría desde 2030, forma parte de la carrera espacial con China y busca abastecer de energía a una futura base lunar

  • 06
  • Agosto
    2025

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) planea construir e instalar un reactor nuclear en la Luna para que esté operativo a partir del año 2030, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos por liderar la nueva carrera espacial frente a China.

La información fue confirmada este martes por Sean Duffy, administrador interino de la NASA y actual secretario de Transporte en el Gobierno de Donald Trump, quien reconoció públicamente la existencia del proyecto durante una rueda de prensa, tras un reporte publicado por el medio Politico.

Tecnología para sostener vida en la Luna

El reactor generaría 100 kilovatios de energía, suficiente para abastecer una vivienda promedio de unos 186 metros cuadrados cada tres días y medio, explicó Duffy, quien calificó el proyecto como un paso clave para sostener vida humana y operaciones permanentes en el satélite natural.

“No es una tecnología enorme, pero es crucial”, señaló el funcionario. “Si queremos vivir en la Luna y después ir a Marte, la energía será vital”, subrayó.

Duffy detalló que el plan ha sido discutido desde la presidencia de Trump (2017-2021), continuó con Joe Biden (2021-2025) y ahora toma impulso en la segunda gestión de Trump, como parte de una estrategia de largo plazo.

El proyecto ya ha recibido cientos de millones de dólares en estudios preliminares, aseguró. “Nos han dado instrucciones para movernos y hacer de esto una realidad”, afirmó.

Artemis y la nueva era lunar

Este anuncio se enmarca dentro del programa Artemis, cuyo próximo lanzamiento será Artemis 2, previsto para principios del año entrante, y que enviará a cuatro astronautas a orbitar la Luna.

Posteriormente, Artemis 3 buscará concretar un nuevo alunizaje con una permanencia de seis días, el doble del récord anterior.

La NASA espera que estos avances permitan transportar insumos y construir una base lunar estable, donde el reactor nuclear sería clave para el suministro de energía.

La carrera por el “mejor lugar” de la Luna

Duffy reveló que existe una zona en el satélite con luz solar constante y presencia de hielo, ideal para establecer una colonia.

“Todo el mundo sabe que esa es la mejor parte de la Luna. Queremos llegar primero y reclamarla para Estados Unidos”, declaró.


