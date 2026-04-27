La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en Madrid

La princesa Leonor de Borbón iniciará sus estudios universitarios en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid a partir del otoño de 2026, según informó la Casa Real española.

Cuando termine su carrera militar, la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, impartido en el campus de Getafe y que incluye materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la… pic.twitter.com/EHHP7bQNn1 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 27, 2026

El programa académico tendrá una duración de cuatro años y comenzará tras concluir su actual formación militar, que se extiende por tres años en distintas academias de las Fuerzas Armadas.

Formación académica y perfil internacional

La heredera al trono fue admitida mediante el proceso de admisión temprana, dirigido a estudiantes con Bachillerato Internacional obtenido fuera de España, como es su caso tras cursar sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales.

De acuerdo con fuentes oficiales, la princesa cuenta con un expediente académico destacado, tanto en su etapa escolar como en su formación militar, lo que facilitó su ingreso a una de las universidades públicas más reconocidas del país.

Durante su etapa universitaria, Leonor compaginará su formación académica con sus compromisos como heredera de la Corona, tal como lo ha hecho en etapas anteriores de su educación.

El objetivo, según la Casa Real, es que la princesa lleve una vida universitaria lo más cercana posible a la de cualquier estudiante, asistiendo a clases y cumpliendo con el plan de estudios como “una alumna más”.

Diferencias con la formación de Felipe VI

A diferencia de su padre, el rey Felipe VI, quien cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid complementado con estudios económicos, Leonor seguirá un programa específico en Ciencias Políticas, enfocado en su futura responsabilidad institucional.

La decisión fue comunicada por el monarca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mientras tanto, su hermana, la infanta Sofía, continúa su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, con estudios que se desarrollan en distintas ciudades europeas.

La elección de Leonor refuerza su preparación en asuntos públicos y gobernanza, en línea con el papel que asumirá en el futuro como jefa de Estado, consolidando una formación académica orientada al servicio institucional.

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