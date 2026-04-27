Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HG_7_S4_K_Tbg_AM_0_K4n_35d8a2f487
Internacional

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en Madrid

La princesa Leonor de Borbón iniciará sus estudios universitarios en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid a partir del otoño de 2026

  • 27
  • Abril
    2026

La princesa Leonor de Borbón iniciará sus estudios universitarios en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid a partir del otoño de 2026, según informó la Casa Real española.

El programa académico tendrá una duración de cuatro años y comenzará tras concluir su actual formación militar, que se extiende por tres años en distintas academias de las Fuerzas Armadas.

HG6d_X4aUAAo6Qo.jfif

Formación académica y perfil internacional

La heredera al trono fue admitida mediante el proceso de admisión temprana, dirigido a estudiantes con Bachillerato Internacional obtenido fuera de España, como es su caso tras cursar sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales.

De acuerdo con fuentes oficiales, la princesa cuenta con un expediente académico destacado, tanto en su etapa escolar como en su formación militar, lo que facilitó su ingreso a una de las universidades públicas más reconocidas del país.

Durante su etapa universitaria, Leonor compaginará su formación académica con sus compromisos como heredera de la Corona, tal como lo ha hecho en etapas anteriores de su educación.

HG6GKG3bMAA71Q1.jfif

El objetivo, según la Casa Real, es que la princesa lleve una vida universitaria lo más cercana posible a la de cualquier estudiante, asistiendo a clases y cumpliendo con el plan de estudios como “una alumna más”.

Diferencias con la formación de Felipe VI

A diferencia de su padre, el rey Felipe VI, quien cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid complementado con estudios económicos, Leonor seguirá un programa específico en Ciencias Políticas, enfocado en su futura responsabilidad institucional.

HG6L9HLboAA59Qs.jfif

La decisión fue comunicada por el monarca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mientras tanto, su hermana, la infanta Sofía, continúa su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, con estudios que se desarrollan en distintas ciudades europeas.

La elección de Leonor refuerza su preparación en asuntos públicos y gobernanza, en línea con el papel que asumirá en el futuro como jefa de Estado, consolidando una formación académica orientada al servicio institucional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

019d9008a4b822089e361d1a5f9c40c718bdfed9w_87666d1dc3
Jódar hace historia en Madrid y reta a Sinner en cuartos de final
militao_mundial_lesion_af84aec58f
Golpe para Brasil: Militão se pierde el Mundial 2026 tras cirugía
semifinales_champions_2f680f1ecd
Estos son los equipos que buscarán ser finalistas de la Champions
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_28_at_9_56_19_PM_992b20e518
Bajan gobierno y empresarios diésel a $27 pesos el litro
AP_26119094041323_da9636f99a
Tigres derrota al Nashville por 1-0 y sueña con la Final de Conca
Whats_App_Image_2026_04_28_at_9_46_02_PM_951283e676
Previenen también en embarazadas y bebés los efectos del plomo
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×