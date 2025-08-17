Cerrar X
Líderes europeos se unirán a Zelensky para reunión con Trump

El viaje en grupo subraya la determinación de los gobiernos europeos por asegurar que Europa tenga voz en los intentos de Trump por alcanzar la paz

Dignatarios europeos y de la OTAN se sumarán al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para su reunión crucial con el presidente Donald Trump, afirmó este domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Se trata de un aparente esfuerzo para evitar que se repita un acalorado encuentro que sostuvieron Zelenskyy y Trump durante una reunión en el Despacho Oval en febrero pasado.

La presencia de los líderes europeos junto a Zelenskyy, una muestra del apoyo de Europa a Ucrania, podría ayudar a aliviar las preocupaciones en Kiev y en otras capitales europeas de que Zelenskyy corre el riesgo de ser presionado para aceptar un acuerdo de paz que Trump dice que quiere negociar con Rusia.

Von der Leyen, jefa del brazo ejecutivo de la Unión Europea, publicó en la red social X que "a petición del presidente Zelenskyy, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana".

En rápida sucesión, una serie de dignatarios europeos también anunciaron el domingo que asistirán a Washington. Entre ellos se incluye al presidente francés Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El viaje en grupo subraya la determinación de los gobiernos europeos por asegurar que Europa tenga voz en los intentos de Trump por alcanzar la paz, después de la cumbre que sostuvo el presidente estadounidense el viernes con su homólogo ruso Vladímir Putin, a la cual Zelenskyy no fue invitado.


