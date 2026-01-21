Machado busca volver a Venezuela tras reuniones en Washington

La principal opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró en Washington que su objetivo inmediato es “regresar a Venezuela” lo antes posible.

La dirigente hizo estas declaraciones a periodistas en el Congreso de Estados Unidos, donde sostuvo diversos encuentros.

“Yo lo que quiero es regresar a Venezuela”, afirmó Machado tras reunirse con legisladores estadounidenses.

Reuniones en el Congreso y mensaje regional

Machado mantuvo un encuentro con los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, y posteriormente se reunió con miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Acompañada por Giménez y Díaz-Balart, la líder opositora aseguró que la lucha por la democracia trasciende las fronteras venezolanas.

“Venezuela será libre.

Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre”, declaró ante los medios.

Un momento que califica de histórico

La activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 calificó como “histórico” el momento que se vive tras la deposición del expresidente venezolano Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.

“No estaríamos aquí de no ser por el compromiso, la resistencia, la generosidad y el valor del pueblo venezolano, pero también porque hemos contado con el apoyo, la visión y el coraje de líderes increíbles como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los miembros del Congreso”, añadió.

Posturas en Washington sobre la transición

Por su parte, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Gregory Meeks, señaló que la política hacia Venezuela contempla plazos “diferentes a los del presidente (Trump)” para una transición democrática.

Meeks explicó que, pese a las presiones para conocer detalles de la reciente reunión entre Machado y Trump en la Casa Blanca, la opositora evitó hacer comentarios críticos.

“Fue muy cuidadosa a la hora de hablar, porque cuando dices algo que al presidente no le gusta hay una represalia”, sostuvo.

El propio Trump insinuó este martes en rueda de prensa que Machado podría tener un papel relevante en el futuro político del país caribeño, luego de que Washington la descartara inicialmente para liderar la transición.

“Tal vez podamos involucrarla de alguna manera”, afirmó el mandatario, al cumplir un año de su regreso a la Casa Blanca.

