Meteorito sobrevuela Cleveland; se pudo ver en varios estados

Un meteorito de casi siete toneladas cruzó el cielo de Cleveland a más de 72,000 km/h antes de desintegrarse con un fuerte estallido, lo que alarmó a residentes que pensaron en una explosión.

El fenómeno fue visible en varios estados, desde Wisconsin hasta Maryland, pese a que ocurrió por la mañana.

La NASA confirmó que el objeto medía cerca de 1.8 metros de diámetro.

An asteroid weighing seven tons and traveling at 45,000 miles per hour zoomed over the skies of Cleveland and Pennsylvania as a meteor today, causing a loud boom that some residents mistook for an explosion. https://t.co/YbCQBXVuJp pic.twitter.com/mwEG71MyRi — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026

El astrónomo Carl Hergenrother explicó que se trató de una “bola de fuego”, es decir, un meteorito lo suficientemente brillante para destacar incluso de día.

El objeto fue detectado a unos 80 kilómetros sobre el lago Erie y recorrió más de 50 kilómetros en la atmósfera antes de fragmentarse, liberando una energía equivalente a 250 toneladas de TNT.

El estruendo fue percibido por personal del Servicio Meteorológico Nacional, aunque no se han encontrado restos significativos, ya que la mayor parte se desintegró al ingresar a la Tierra.

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